Партия Зеленского сохраняет отрыв после обработки 75% протоколов

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" (42,76%) сохраняет значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (13,01%), свидетельствуют данные на онлайн-табло ЦИК после обработки 75,04% протоколов.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - президента Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.