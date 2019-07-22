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РИА Новости

Партия Зеленского сохраняет отрыв после обработки 75% протоколов

Вчера, 16:38
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" (42,76%) сохраняет значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (13,01%), свидетельствуют данные на онлайн-табло ЦИК после обработки 75,04% протоколов.
Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность"(8,36%), далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,06%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,12%.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - президента Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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