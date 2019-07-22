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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

МГИК опроверг данные о массовой отбраковке подписей из-за номера паспорта

Вчера, 16:37
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком опроверг информацию о том, что во время проверки подписей избирателей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы были отбракованы подписи тех москвичей, серия и номер паспортов которых начинались на "0".
Ранее выдвигавшаяся кандидатом в депутаты МГД Анастасия Брюханова написала в Twitter, что ее не допустили к участию в выборах из-за забракованных подписей. Позже бывший муниципальный депутат Максим Кац заявил, что подписавшиеся в пользу Брюхановой москвичи, у которых серии или номера паспортов начинались на "0", были забракованы ФМС. По его словам, это связано с использованием при обработке данных программы Excel, которая удаляет нули в начале чисел.
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"Относительно распространенных в сети Интернет слухов о якобы массовой отбраковке подписей избирателей с сериями и номерами паспортов, начинающихся на "0", вследствие ошибочно сформированных запросов в миграционную службу, поясняем следующее. Как избирательные комиссии при формировании запросов, так и миграционная служба при ответе на них, учитывали возможность пропуска значения "0" и не браковали такие подписи", - сообщили в Мосгоризбиркоме.
Как отметили в пресс-службе, если подобные единичные факты все же будут выявлены, как это случилось, например, у Брюхановой, такие подписи будут исключены из числа недействительных в пользу кандидата.
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Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей "Паук" Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуПолитика
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