В Ноябрьске четырех нетрезвых пассажиров сняли с рейса в Москву

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июл - РИА Новости. Четырех нетрезвых пассажиров сняли с борта самолета, который должен был вылететь из Ноябрьска (ЯНАО) в Москву, в отношении них составлены административные протоколы, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

Ведомство уточняет, что в понедельник сотрудникам линейного пункта полиции в аэропорту Ноябрьска поступило сообщение, что в самолете, который готовится вылететь в Москву, находятся пассажиры, имеющие "внешние признаки опьянения".

"Экипажем воздушного судна данным пассажирам отказано в перелете. Сотрудники транспортной полиции доставили в помещение полиции в аэропорту Ноябрьска четырех мужчин. За появление в общественном месте в состоянии опьянения в отношении нарушителей составлены административные протоколы", - говорится в сообщении.

Источник РИА Новости в экстренных службах города пояснил, что мужчины не устраивали дебош, однако экипаж воспользовался правом не допускать на рейс нетрезвых пассажиров. "Сами себя наказали, не улетели. Суд назначит им меру, скорее всего, это будет штраф", - сказал собеседник агентства.