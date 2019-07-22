В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований, следует из электронной базы данных Госдумы.

Как отмечают авторы инициативы, практика спонсирования профессиональных спортивных мероприятий пивоваренными компаниями распространена во всем мире, а все права на рекламу во время международных спортивных соревнований принадлежат не их местным организаторам, а международным федерациям по видам спорта.

По мнению депутатов, после чемпионата мира по футболу 2018 стало очевидно, что "страхи по поводу употребления пива во время футбольных матчей значительно преувеличены". По их словам, несмотря на разрешение употребления, реализации и рекламы пива на футбольных матчах 2014-2018 годов, в том числе теле- и видеорекламы пива во время трансляции футбольных матчей, в России наблюдается устойчивая тенденция по сокращению употребления пива с одновременным ростом процента употребления слабоалкогольного и безалкогольного пива.

"Проектом федерального закона предлагается разрешить розничную продажу пива и пивных напитков организациями и индивидуальными предпринимателями, заключившими договоры (соглашения) с организатором соответствующего спортивного соревнования, в спортивных сооружениях во время матчей, проводимых в рамках официальных спортивных соревнований по футболу", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, данным проектом предлагается обязать организаторов официальных спортивных мероприятий по футболу направлять финансовые средства, полученные от реализации пива в спортивных сооружениях, на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.