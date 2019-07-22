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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах

Вчера, 16:27
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРоссийский болельщик
Российский болельщик
© РИА Новости / Владимир Песня
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Российский болельщик. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований, следует из электронной базы данных Госдумы.
Как отмечают авторы инициативы, практика спонсирования профессиональных спортивных мероприятий пивоваренными компаниями распространена во всем мире, а все права на рекламу во время международных спортивных соревнований принадлежат не их местным организаторам, а международным федерациям по видам спорта.
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По мнению депутатов, после чемпионата мира по футболу 2018 стало очевидно, что "страхи по поводу употребления пива во время футбольных матчей значительно преувеличены". По их словам, несмотря на разрешение употребления, реализации и рекламы пива на футбольных матчах 2014-2018 годов, в том числе теле- и видеорекламы пива во время трансляции футбольных матчей, в России наблюдается устойчивая тенденция по сокращению употребления пива с одновременным ростом процента употребления слабоалкогольного и безалкогольного пива.
"Проектом федерального закона предлагается разрешить розничную продажу пива и пивных напитков организациями и индивидуальными предпринимателями, заключившими договоры (соглашения) с организатором соответствующего спортивного соревнования, в спортивных сооружениях во время матчей, проводимых в рамках официальных спортивных соревнований по футболу", - говорится в пояснительной записке.
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Кроме того, данным проектом предлагается обязать организаторов официальных спортивных мероприятий по футболу направлять финансовые средства, полученные от реализации пива в спортивных сооружениях, на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.
"Законопроект содержит существенные ограничительные условия для реализации и употребления пива и пивных напитков на футбольных матчах - устанавливается возможность реализации и употребления пива, пивных напитков в стенах стадионов исключительно во время проведения футбольных матчей в рамках официальных спортивных соревнований. Во время проведения детско-юношеских спортивных мероприятий реализация и употребление пива, пивных напитков запрещены", - добавляется в документе.
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