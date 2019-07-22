Американские наблюдатели сообщили о локальных нарушениях на выборах в Раду

Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова

Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Наблюдатели от Национального демократического института США зафиксировали в основном технические нарушения на парламентских выборах на Украине, они были локальными, заявила представитель миссии Лора Джуетт.

"Почти все нарушения были техническими. Те, которые мы зафиксировали, были отдельными и локальными", - заявила Джуетт на пресс-конференции.