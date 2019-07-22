Американские наблюдатели сообщили о локальных нарушениях на выборах в Раду

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Наблюдатели от Национального демократического института США зафиксировали в основном технические нарушения на парламентских выборах на Украине, они были локальными, заявила представитель миссии Лора Джуетт.
"Почти все нарушения были техническими. Те, которые мы зафиксировали, были отдельными и локальными", - заявила Джуетт на пресс-конференции.
21 июля, 23:45"Это катастрофа!" Кто прошел в Верховную раду
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - президента Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.