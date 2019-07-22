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РИА Новости

Американские наблюдатели сообщили о локальных нарушениях на выборах в Раду

Вчера, 16:24
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
© РИА Новости / Стрингер
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Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Наблюдатели от Национального демократического института США зафиксировали в основном технические нарушения на парламентских выборах на Украине, они были локальными, заявила представитель миссии Лора Джуетт.
"Почти все нарушения были техническими. Те, которые мы зафиксировали, были отдельными и локальными", - заявила Джуетт на пресс-конференции.
Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
21 июля, 23:45
"Это катастрофа!" Кто прошел в Верховную раду
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - президента Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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