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РИА Новости
Нижегородская область

В Нижегородской области закупят два новых передвижных маммографа

Вчера, 16:18
17
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл — РИА Новости. Два новых передвижных аппарата для проведения маммографических обследований будут закуплены в Нижегородской области, заявил губернатор Глеб Никитин.
Вопросы медицинской диагностики обсуждались на встрече главы региона с жителями Дальнеконстантиновского района.
"Одна из пришедших на встречу женщин рассказала, что жительниц района направляют на маммографические обследования в другие районы Нижегородской области. По словам главного врача Дальнеконстатиновской центральной больницы, на данный момент нет возможности для того, чтобы обеспечить стационарный маммограф в районе необходимой загрузкой", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
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Губернатор отметил, что изменить ситуацию поможет развитие мобильной диагностики в рамках национального проекта "Здравоохранение".
"В 2019 году запланировано приобретение двух передвижных флюоромаммографов, один из которых будет ориентирован на обслуживание населения южных районов Нижегородской области, в том числе Дальнеконстантиновского", - сказал Никитин.
Глава региона подчеркнул, что в регионе второй год удачно проходит проект "Поезда здоровья". Мобильные лечебно-диагностические лаборатории "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году для обследования населения районов Нижегородской области в рамках регионального проекта "Доступная медицина".
"Национальный проект позволит нам привлечь дополнительные ресурсы для выстраивания более качественной медицинской логистики. Вместе с тем будем дополнительно изучать ситуацию в Дальнеконстантиновском районе и рассмотрим возможность приобретения стационарного аппарата", - добавил Никитин.
В ходе визита в Дальнеконстантиновский район губернатор также дал поручение министерству здравоохранения области оборудовать кабинет лечебной физической культуры в центральной районной больнице. По информации руководства лечебного учреждения, на зал ЛФК потребуется 2,5 миллиона рублей.
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