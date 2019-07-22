В Нижегородской области закупят два новых передвижных маммографа

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл — РИА Новости. Два новых передвижных аппарата для проведения маммографических обследований будут закуплены в Нижегородской области, заявил губернатор Глеб Никитин.

Вопросы медицинской диагностики обсуждались на встрече главы региона с жителями Дальнеконстантиновского района.

"Одна из пришедших на встречу женщин рассказала, что жительниц района направляют на маммографические обследования в другие районы Нижегородской области. По словам главного врача Дальнеконстатиновской центральной больницы, на данный момент нет возможности для того, чтобы обеспечить стационарный маммограф в районе необходимой загрузкой", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Губернатор отметил, что изменить ситуацию поможет развитие мобильной диагностики в рамках национального проекта "Здравоохранение".

"В 2019 году запланировано приобретение двух передвижных флюоромаммографов, один из которых будет ориентирован на обслуживание населения южных районов Нижегородской области, в том числе Дальнеконстантиновского", - сказал Никитин.

Глава региона подчеркнул, что в регионе второй год удачно проходит проект "Поезда здоровья". Мобильные лечебно-диагностические лаборатории "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году для обследования населения районов Нижегородской области в рамках регионального проекта "Доступная медицина".

"Национальный проект позволит нам привлечь дополнительные ресурсы для выстраивания более качественной медицинской логистики. Вместе с тем будем дополнительно изучать ситуацию в Дальнеконстантиновском районе и рассмотрим возможность приобретения стационарного аппарата", - добавил Никитин.