Российские и испанские дипломаты обсудили сотрудничество по антитеррору

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов и гендиректор главного управления по внешней политике и безопасности МИД Испании Энрике Мора Бенавенте обсудили укрепление сотрудничества двух стран в противодействии терроризму, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен оценками состояния глобальных и региональных террористических угроз. Стороны обсудили широкий спектр вопросов антитеррористической повестки дня с акцентом на укрепление двустороннего взаимодействия на международных площадках и по линии профильных российских и испанских министерств и ведомств. Особое внимание было уделено проблематике противодействия феномену иностранных террористов-боевиков, перекрытия каналов финансовой и других видов материальной подпитки терроризма, борьбы с распространением террористической идеологии и радикализацией", - говорится в сообщении МИД РФ.