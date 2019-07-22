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РИА Новости

Российские и испанские дипломаты обсудили сотрудничество по антитеррору

Вчера, 16:16
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов и гендиректор главного управления по внешней политике и безопасности МИД Испании Энрике Мора Бенавенте обсудили укрепление сотрудничества двух стран в противодействии терроризму, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Переговоры в формате заседания российско-испанской межведомственной рабочей группы по противодействию международному терроризму прошли 22 июля в Москве.
"В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен оценками состояния глобальных и региональных террористических угроз. Стороны обсудили широкий спектр вопросов антитеррористической повестки дня с акцентом на укрепление двустороннего взаимодействия на международных площадках и по линии профильных российских и испанских министерств и ведомств. Особое внимание было уделено проблематике противодействия феномену иностранных террористов-боевиков, перекрытия каналов финансовой и других видов материальной подпитки терроризма, борьбы с распространением террористической идеологии и радикализацией", - говорится в сообщении МИД РФ.
Следующее заседание рабочей группы назначено на 2020 год, оно пройдет в Мадриде.
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