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РИА Новости

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина убил отец, считает прокуратура

Вчера, 16:14
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ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Пятилетнего мальчика, имевшего российское гражданство, убил в Польше его отец, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский
Как сообщалось ранее, пятилетнего гражданина России, который находился в населенном пункте Гроджиск Мазовецкий, 10 июля около 17 часов забрал отец и уехал в неизвестном направлении. Тем же вечером тело 32-летнего отца было найдено на железнодорожном переезде. Прокуратура Польши считает, что мужчина совершил самоубийство. В минувшую субботу после 10 дней поисков было обнаружено тело мальчика.
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По словам Лапчиньского, в ходе судебно-медицинской экспертизы на теле мальчика обнаружили "колотые раны грудной клетки, приведшие к внешнему и внутреннему кровотечению".
По информации прокуратуры в убийстве ребенка "не принимали участия третьи лица, кроме отца Давида".
Лапчиньский уточнил, что раны мальчику были нанесены острым предметом, предположительно ножом. "Мы знаем, что орудием преступления был острый предмет. Орудие преступления еще ищут. Мы предполагаем, что это был нож, но пока орудие не найдено, мы не употребляем термин нож", - сказал он.
Уже известно, что отец мальчика имел среди прочего финансовые проблемы, возникшие из-за пристрастия к азартным играм. Кроме того, по неофициальной информации, недавно в полицию было заявлено о домашнем насилии со стороны отца ребенка.
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