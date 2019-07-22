Умер 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов

"Он всей душой любил телевидение и сам был душой программы, в которой работал. Всегда неравнодушный к чьей-то беде или несправедливости, Денис одинаково готов был помочь и звездам, и простым людям, и это делало счастливым его самого", — говорится в сообщении коллег журналиста.