Умер 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Умер 29-летний шеф-редактор передачи "Пусть говорят" Денис Коновалов, сообщил Первый канал.
"Он всей душой любил телевидение и сам был душой программы, в которой работал. Всегда неравнодушный к чьей-то беде или несправедливости, Денис одинаково готов был помочь и звездам, и простым людям, и это делало счастливым его самого", — говорится в сообщении коллег журналиста.
Ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов назвал кончину Коновалова большой утратой.
"Он умел найти общий язык с совершенно разными людьми, всегда становился своим для героев", — отметил Борисов.
Причина смерти журналиста не сообщается.