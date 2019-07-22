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РИА Новости

Умер 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов

Вчера, 16:13
222546
© Первый каналШеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов
Шеф-редактор программы Пусть говорят Денис Коновалов
© Первый канал
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Умер 29-летний шеф-редактор передачи "Пусть говорят" Денис Коновалов, сообщил Первый канал.

"Он всей душой любил телевидение и сам был душой программы, в которой работал. Всегда неравнодушный к чьей-то беде или несправедливости, Денис одинаково готов был помочь и звездам, и простым людям, и это делало счастливым его самого", — говорится в сообщении коллег журналиста.

Ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов назвал кончину Коновалова большой утратой.
"Он умел найти общий язык с совершенно разными людьми, всегда становился своим для героев", — отметил Борисов.
Причина смерти журналиста не сообщается.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
На пенсию надо в 45 отправлять, чтобы хоть кто то доживал.
22 июля, 18:46
ИИИван Иванов
3121217
Вы бы хоть одну передачу, посвятили своим редакторам и журналистам в тени, вот рейтинги были бы. А так, добрая память человеку!
22 июля, 16:23
Себекхотеп III
3300005
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