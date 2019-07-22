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РИА Новости

Трамп назвал сообщения об аресте в Иране агентов ЦРУ ложью

Вчера, 16:13
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал ложью и пропагандой сообщения об аресте агентов ЦРУ в Иране.
"Сообщения, что Иран задержал шпионов ЦРУ – это абсолютная ложь. Просто еще больше вранья и пропаганды (как и об их сбитом дроне), выданных религиозным режимом, который очень плох и не имеет понятия, что делать. Экономика мертва, и будет еще хуже", - написал он в понедельник в своем Twitter.
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Обострение отношений США и ИранаДональд ТрампЦентральное разведывательное управлениеИранВ мире
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