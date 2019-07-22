Трамп назвал сообщения об аресте в Иране агентов ЦРУ ложью

Ранее в понедельник спецслужба Ирана - министерство информации - объявило о задержании 17 человек, работавших на ЦРУ, некоторые из них были приговорены к смертной казни. Как отметили в министерстве информации, контакты между агентами ЦРУ и работавшими на них иранскими шпионами осуществлялись через различные научные конференции