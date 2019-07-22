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РИА Новости

Житель Ингушетии, застреливший женщину на рынке, получил 10 лет колонии

Вчера, 16:12
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НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Малгобекский городской суд в Ингушетии приговорил к десяти годам заключения местного жителя, застрелившего женщину на сельском рынке, сообщает региональное СУСК.
"Следствием и судом установлено, что 6 января 2019 года 33-летний местный житель, вооружившись пистолетом "ТТ", на территории оптово-розничного рынка "Беркат" в селении Зязиков-Юрт произвел выстрел в голову 54-летней женщине", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, стрелявший необоснованно предполагал, что убитая им женщина имеет отношение к смерти его дяди, погибшего в результате взрыва бытового газа.
"Подсудимый осужден к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него 1,5 миллиона рублей в пользу троих детей убитой, оставшихся без матери", - уточняет ведомство.
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