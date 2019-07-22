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РИА Новости

Выборам в Раду не хватило транспарентности, заявили в ОБСЕ

Вчера, 16:11
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© REUTERS / Konstantin ChernichkinДосрочные выборы в Верховную раду Украины
Досрочные выборы в Верховную раду Украины
© REUTERS / Konstantin Chernichkin
КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Выборам в Верховную раду Украины не хватило транспарентности, заявил глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Альберт Йонсон.
"Предвыборная борьба характеризовалась различными нарушениями: неравными возможностями и недостатком единых правил игры, а также недостатком транспарентности выборного процесса", - заявил он на брифинге.
По оценке миссии, "главные препятствия для полностью прозрачного и истинно демократического процесса на Украине обнаруживаются в мажоритарном компоненте избирательной системы, а также в финансировании предвыборных кампаний, наконец, фактором негативного влияния является ситуация со СМИ".
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Что касается ситуации со СМИ, Йонсон отметил, что на Украине они разделены по приверженности политическим течениям. Владельцами средств массовой информации в большинстве своем являются влиятельные бизнесмены и политические игроки, редакторская политика таких частных СМИ служит исключительно интересам их владельцев, что подрывает независимость СМИ и доверие к ним населения. В то же время государственные СМИ не получают достаточного финансирования, поэтому не могут конкурировать с частными. Кроме того, вызывает обеспокоенность безопасность журналистов в стране.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - президента Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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Досрочные выборы в РадуОБСЕВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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