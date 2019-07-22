Актер "Квартала 95" лидирует в Днепропетровской области с большим отрывом

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (известный под псевдонимом Юзик), баллотирующийся в Раду от партии "Слуга народа", лидирует в одномандатном округе в Днепропетровской области с большим отрывом, соответствующие данные опубликованы в понедельник на сайте ЦИК Украины.

По данным ЦИК, Корявченков набрал в несколько раз больше голосов, чем его оппоненты - 60,90% после обработки 97,72% протоколов.

Вторым в округе стал Вадим Виншель от "Оппозиционной платформы - За жизнь", которому отдали голоса 7,82% избирателей.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.