Рейс Azur air из Москвы в Анталью задержали на 16 часов

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Авиакомпания Azur air перенесла запланированный на ночь понедельника рейс из столичного аэропорта "Шереметьево" в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19.00 мск, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью "Шереметьево" Анна Захаренкова.

"Двадцать второго июля по техническим причинам вылет рейса ZF 9007 Москва-Анталья авиакомпании Azur air на воздушном судне Boeing-777 был перенесен с 02.50 мск на 11.40 мск. Компания "Шереметьево Хэндлинг" в качестве наземного оператора по обслуживанию авиакомпании Azur air в связи с переносом рейса предоставляла пассажирам питание и напитки согласно ФАПам (при задержке рейса более двух часов пассажирам предоставляются напитки, свыше четырех часов – питание)", - сообщила Захаренкова.

По ее словам, посадка пассажиров на борт была произведена в 12.00 мск. Всего на борту находилось 536 пассажиров, включая 107 детей. "По повторному решению авиакомпании по техническим причинам в 12.24 мск воздушное судно было возвращено на место стоянки, пассажиры были высажены с борта и транспортированы на автобусах в терминал F", - продолжила Захаренкова.

Она добавила, что в настоящее время пассажирам предложено размещение в гостиницах.