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РИА Новости

После запуска "Союза" американцы обнаружили в космосе неизвестный объект

Вчера, 16:01
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" со стартовой площадки космодрома "Байконур"
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" со стартовой площадки космодрома "Байконур". Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На околоземной орбите после запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" ракетой-носителем "Союз-ФГ" 20 июля с космодрома Байконур обнаружили неизвестный объект, следует из данных на специализированном сайте ВВС США spacetrack.org.
Корабль "Союз МС-13" был запущен 20 июля в 19:28 мск и причалил к Международной космической станции 21 июля в 01:48 мск. На нем на станцию прибыли россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Они присоединились к россиянину Алексею Овчинину и американцам Нику Хейгу и Кристине Кук.
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Согласно данным на сайте spacetrack.org, в результате запуска "Союза МС-13" американскими военными были зафиксированы на околоземной орбите три объекта под номерами 44437, 44438 и 44439: корабль "Союз МС-13", третья ступень ракеты "Союз-ФГ" и неизвестный фрагмент ступени.
По информации сайта, неизвестный объект находится на орбите с минимальной высотой 190 километров и максимальной 221 километр, а ступень — на орбите высотой 189 на 200 километров.
В предыдущие годы после запусков пилотируемых "Союзов" американские военные регистрировали на орбите только два объекта — корабль и третью ступень. В апреле 2015 года в космосе были обнаружены два десятка обломков третьей ступени ракеты "Союз-У", которая разрушилась в результате нештатного отделения грузового корабля "Прогресс М-27М".
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Международная космическая станцияСШАРИА Наука
Популярные комментарии
Кто-то по дороге слез. Пошёл пешком.
22 июля, 16:24
vvab6
13642000
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