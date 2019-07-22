После запуска "Союза" американцы обнаружили в космосе неизвестный объект

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На околоземной орбите после запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" ракетой-носителем "Союз-ФГ" 20 июля с космодрома Байконур обнаружили неизвестный объект, следует из данных на специализированном сайте ВВС США На околоземной орбите после запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" ракетой-носителем "Союз-ФГ" 20 июля с космодрома Байконур обнаружили неизвестный объект, следует из данных на специализированном сайте ВВС США spacetrack.org

Корабль "Союз МС-13" был запущен 20 июля в 19:28 мск и причалил к Международной космической станции 21 июля в 01:48 мск. На нем на станцию прибыли россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Они присоединились к россиянину Алексею Овчинину и американцам Нику Хейгу и Кристине Кук.

Согласно данным на сайте spacetrack.org, в результате запуска "Союза МС-13" американскими военными были зафиксированы на околоземной орбите три объекта под номерами 44437, 44438 и 44439: корабль "Союз МС-13", третья ступень ракеты "Союз-ФГ" и неизвестный фрагмент ступени.

По информации сайта, неизвестный объект находится на орбите с минимальной высотой 190 километров и максимальной 221 километр, а ступень — на орбите высотой 189 на 200 километров.