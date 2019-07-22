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РИА Новости
Пензенская область

В Пензенской области открылся крупнейший завод по производству поролона

Вчера, 15:52
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ПЕНЗА, 22 июл - РИА Новости. Группа компаний "Фомлайн" российского предпринимателя Артура Согомоняна в понедельник открыла в городе Кузнецк Пензенской области крупнейший в Европе завод по производству поролона с объемом инвестиций 1,7 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Основной объем выпускаемой продукции ориентирован на производство мягкой мебели и матрасов для ведущих производителей отрасли. Активно развивается производство специальных пен для нужд предприятий автопрома, локализованных в России. На заводе в Кузнецке создано 109 рабочих мест. Он рассчитан на производственную мощность до 30 тысяч тонн продукции в год. Объем инвестиций составил 1,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Губернатор области Иван Белозерцев на торжественном открытии в понедельник отметил, что инвестора ждали на площадках в соседних регионах, но его удалось привлечь в Пензенскую область.
"Мы открываем самый крупный в Европе и России завод по производству поролона, создаем рабочие места, понимаем, что продукцию будем поставлять на экспорт и в другие регионы страны", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
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В правительстве отметили, что после открытия завода по выпуску пенополиуретана реализация проекта продолжится. Следующим этапом станет запуск производства матрасов на той же площадке. Ввести в промышленную эксплуатацию второй проект мощностью 600 тысяч изделий в год инвестор планирует во втором квартале 2020 года. Объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей.
Группа компаний "Фомлайн" является крупнейшим производителем эластичного пенополиуретана (поролона) в России, СНГ и странах Восточной Европы. Вместе с заводом в Кузнецке в группу компаний входят 11 предприятий. Общий объем выпуска продукции составляет более 85 тысяч тонн в год.
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Пензенская областьИван БелозерцевЭкономика
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