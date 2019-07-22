ОБСЕ зафиксировала случаи подкупа на выборах в Раду

Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали случаи подкупа голосов на парламентских выборах на Украине, заявил на брифинге специальный сокоординатор и руководитель миссии наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва.

По его словам, кампания была конкурентной, "несмотря на многочисленные злоупотребления, особенно в мажоритарных округах".

"Организация выборов в целом была компетентна и эффективна, несмотря на небольшое время на подготовку выборов, которые рассматривались как возможность создать консенсус ради реформ и изменений в политике, на которые украинские избиратели рассчитывают", - заявил Канерва.

В то же время, по его словам, "в резком контрасте с этим кампания была отмечена широко распространенной практикой злоупотребления или допущения в силу некомпетентности скупки голосов, практикой использования всех лазеек в законодательстве", которые были направлены на то, чтобы изменить шансы кандидатов на победу.