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РИА Новости

ОБСЕ зафиксировала случаи подкупа на выборах в Раду

Вчера, 15:49
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали случаи подкупа голосов на парламентских выборах на Украине, заявил на брифинге специальный сокоординатор и руководитель миссии наблюдателей ОБСЕ Илкка Канерва.
По его словам, кампания была конкурентной, "несмотря на многочисленные злоупотребления, особенно в мажоритарных округах".
"Организация выборов в целом была компетентна и эффективна, несмотря на небольшое время на подготовку выборов, которые рассматривались как возможность создать консенсус ради реформ и изменений в политике, на которые украинские избиратели рассчитывают", - заявил Канерва.
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В то же время, по его словам, "в резком контрасте с этим кампания была отмечена широко распространенной практикой злоупотребления или допущения в силу некомпетентности скупки голосов, практикой использования всех лазеек в законодательстве", которые были направлены на то, чтобы изменить шансы кандидатов на победу.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - президента Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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