Депутат от националистической партии "Свобода" прошел в Раду

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Депутат от националистической партии "Свобода" Оксана Савчук одержала победу в одномандатном избирательном округе в Ивано-Франковской области на внеочередных выборах в Верховную раду, такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия в понедельник.
За Савчук отдали голоса 46,67% избирателей, подсчитаны 100% протоколов.
Вчера, 09:59Партии, прошедшие в Раду девятого созыва
Второе место в округе занял представитель партии "Слуга народа" Андрей Сторожук. За него проголосовали почти в два раза меньше граждан. Сторожук набрал 23,28% голосов избирателей.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - президента Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.