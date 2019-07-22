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РИА Новости

Депутат от националистической партии "Свобода" прошел в Раду

Вчера, 15:48
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков
© РИА Новости / Стрингер
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Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков
КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Депутат от националистической партии "Свобода" Оксана Савчук одержала победу в одномандатном избирательном округе в Ивано-Франковской области на внеочередных выборах в Верховную раду, такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия в понедельник.
За Савчук отдали голоса 46,67% избирателей, подсчитаны 100% протоколов.
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Партии, прошедшие в Раду девятого созыва
Второе место в округе занял представитель партии "Слуга народа" Андрей Сторожук. За него проголосовали почти в два раза меньше граждан. Сторожук набрал 23,28% голосов избирателей.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - президента Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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Досрочные выборы в РадуВерховная Рада УкраиныИвано-Франковская областьВ мире
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