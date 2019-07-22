Депутат от националистической партии "Свобода" прошел в Раду

Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков

Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков

КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Депутат от националистической партии "Свобода" Оксана Савчук одержала победу в одномандатном избирательном округе в Ивано-Франковской области на внеочередных выборах в Верховную раду, такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия в понедельник.

За Савчук отдали голоса 46,67% избирателей, подсчитаны 100% протоколов.

Второе место в округе занял представитель партии "Слуга народа" Андрей Сторожук. За него проголосовали почти в два раза меньше граждан. Сторожук набрал 23,28% голосов избирателей.