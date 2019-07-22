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РИА Новости

Эксперт рассказал, какие заемщики находятся в "зоне риска" для экономики

Вчера, 15:47
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россияне, которые берут в банках ссуды без обеспечения на потребительские нужды, представляют риск для экономики, заявил РИА Новости доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета Лазарь Бадалов.
Накануне глава минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что российская экономика в 2021 году столкнется с рецессией из-за роста потребительского кредитования, если не начать предпринимать какие-либо действия уже сейчас, отодвигать решение этой проблемы дальше нельзя.
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Орешкин отметил, что рост потребительского кредитования не несет рисков для устойчивости банковской системы России, однако у этой истории есть экономический аспект. По его словам, финансовые рынки и экономика очень сильно зависят от психологии, и резкая остановка может привести к обвалу.
"Чтобы понимать возможности влияния потребительского кредитования на экономику страны надо разобраться в структуре долгов населения перед банками. Более половины задолженности населения перед банками приходится на ипотечные кредиты, следовательно, они не несут угрозу экономике, а наоборот способствуют ее развитию", - комментирует Бадалов.
Он пояснил, что таким образом люди не только улучшают свои жилищные условия, но и совершают траты, связанные с обустройством нового жилья. "Это своеобразные инвестиции в будущее, ипотечные заемщики - это наиболее качественная ниша кредитования для банков, что подтверждается низким уровнем просрочки по таким кредитам – 0,9%", - заявил эксперт.
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"Совсем иная ситуация с ссудами без обеспечения на потребительские нужды, действительно, длительный период снижения реальных доходов подталкивает население увеличивать долги перед банками. Эта категория заемщиков находится в зоне риска, просрочка по таким кредитам превышает 5%", - предупреждает собеседник агентства.
Поэтому, полагает Бадалов, в перспективе двух лет могут возникнуть проблемы в этой нише кредитования. "Решать проблему надо не введением регуляторных ограничений в кредитовании, а улучшением ситуации с реальными доходами населения, тогда и необходимость в кредитах отпадет", - заключил он.
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Максим ОрешкинМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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