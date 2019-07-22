Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T15:46Z
https://ria.ru/20190722/1556770069.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Жителя Башкирии подозревают в убийстве многодетной матери

Вчера, 15:46
567
УФА, 22 июл - РИА Новости. Следственные органы задержали жителя Башкирии по подозрению в убийстве многодетной бывшей сожительницы, следователи полагают, что мужчина убил и закопал ее в поле из-за того, что она потребовала заплатить детям алименты, сообщили в следственном управлении СК по региону.
Ведомство отмечает, что 4 июля в полицию обратился мужчина с заявлением об исчезновении своей 46-летней сестры, которая воспитывала шестерых детей. Ее брат рассказал правоохранителям, что 3 июля она вышла из дома в одном из сел Бирского района, собираясь на прием в больницу в город Уфу, однако там так и не появилась.
Житель Братска, подозреваемый в совершении убийства своей супруги, во время следственного эксперимента
10 апреля, 08:00
Житель Братска убил жену и два дня "искал" ее с волонтерами
Поскольку дома у женщины оставались четверо несовершеннолетних детей и оснований отсутствовать у нее не было, по данному факту было заведено дело об убийстве, поясняет следствие.
По данным СК по региону, односельчане видели, как женщина в день исчезновения шла на остановку общественного транспорта на автодороге Бирск – Уфа. В результате поиска ее тело обнаружено закопанным в поле. Там же были следы трактора, кроме того, было похоже на то, что яма также была вырыта при помощи трактора.
Сотрудник полиции
2 марта, 13:59
В Москве мужчина убил жену и ребенка
"Следователи выяснили, что бывший сожитель женщины работал на тракторе, во время допроса он сознался в убийстве, его задержали, решается вопрос об аресте", - говорится в сообщении ведомства.
Следствие полагает, что "между бывшими сожителями произошла ссора из-за того, что женщина требовала от него выплату алиментов на содержание двоих общих детей, а также грозилась лишить его родительских прав". "Во время конфликта мужчина задушил потерпевшую, а тело закопал в поле", - добавили в СК.
001161
Обсудить 0
Республика БашкортостанПроисшествия
Рекомендуем
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Стало известно, почему Metallica спела "Группу крови" на концерте в Москве
РИА
Новости
IQ-тест
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России
Символ американского доллара
Трамп испугался за доллар и объявил войну биткоину и "валюте "Фейсбука"
Лента
новостей
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
В Хабаровском крае ребенок погиб при пожаре в палаточном городке
Логотип московского метро
На южном участке серой ветки московского метро произошел сбой
Шеф-редактор программы Пусть говорят Денис Коновалов
Умер 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов
Кадр из фильма Мстители. Финал
Эксперт объяснил, как "Мстителям" удалось побить рекорд "Аватара" по сборам
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Число пострадавших при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до девяти
Самолет Airbus A380-800 авиакомпании Emirates
Летевший в Дубай Airbus A380 вернулся в аэропорт Торонто
Президент РФ Владимир Путин
Путин отменил санкции России против Эритреи
Проверка РЖД подтвердила факт провоза в кабине машиниста клиента BlaBlaCar
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп обсудил с главами Google, Intel и Cisco ситуацию вокруг Huawei
Компакт-кроссовер Lada Xray
"АвтоВАЗ" начал продавать Lada Xray Cross с вариатором
Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29Синоптики обещают новые ливни в Приморье, где прошел шторм "Данас"
10:29"Спектр-РГ" скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
10:27Приглашенного в Израиль саудовского блогера оплевали местные арабы
10:27В Калининградской области женщина подала в суд из-за пропавшей могилы брата
10:25Дело о пожаре в лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК
10:25Россиянам напомнили, сколько овощей и фруктов надо есть каждый день
10:20Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
10:17В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек
10:17Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
Лента новостейМолния