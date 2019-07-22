Жителя Башкирии подозревают в убийстве многодетной матери

УФА, 22 июл - РИА Новости. Следственные органы задержали жителя Башкирии по подозрению в убийстве многодетной бывшей сожительницы, следователи полагают, что мужчина убил и закопал ее в поле из-за того, что она потребовала заплатить детям алименты, сообщили в следственном управлении СК по региону.
Ведомство отмечает, что 4 июля в полицию обратился мужчина с заявлением об исчезновении своей 46-летней сестры, которая воспитывала шестерых детей. Ее брат рассказал правоохранителям, что 3 июля она вышла из дома в одном из сел Бирского района, собираясь на прием в больницу в город Уфу, однако там так и не появилась.
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Поскольку дома у женщины оставались четверо несовершеннолетних детей и оснований отсутствовать у нее не было, по данному факту было заведено дело об убийстве, поясняет следствие.
По данным СК по региону, односельчане видели, как женщина в день исчезновения шла на остановку общественного транспорта на автодороге Бирск – Уфа. В результате поиска ее тело обнаружено закопанным в поле. Там же были следы трактора, кроме того, было похоже на то, что яма также была вырыта при помощи трактора.
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"Следователи выяснили, что бывший сожитель женщины работал на тракторе, во время допроса он сознался в убийстве, его задержали, решается вопрос об аресте", - говорится в сообщении ведомства.
Следствие полагает, что "между бывшими сожителями произошла ссора из-за того, что женщина требовала от него выплату алиментов на содержание двоих общих детей, а также грозилась лишить его родительских прав". "Во время конфликта мужчина задушил потерпевшую, а тело закопал в поле", - добавили в СК.