Жителя Башкирии подозревают в убийстве многодетной матери

УФА, 22 июл - РИА Новости. Следственные органы задержали жителя Башкирии по подозрению в убийстве многодетной бывшей сожительницы, следователи полагают, что мужчина убил и закопал ее в поле из-за того, что она потребовала заплатить детям алименты, сообщили в следственном управлении СК по региону.

Ведомство отмечает, что 4 июля в полицию обратился мужчина с заявлением об исчезновении своей 46-летней сестры, которая воспитывала шестерых детей. Ее брат рассказал правоохранителям, что 3 июля она вышла из дома в одном из сел Бирского района, собираясь на прием в больницу в город Уфу, однако там так и не появилась.

Поскольку дома у женщины оставались четверо несовершеннолетних детей и оснований отсутствовать у нее не было, по данному факту было заведено дело об убийстве, поясняет следствие.

По данным СК по региону, односельчане видели, как женщина в день исчезновения шла на остановку общественного транспорта на автодороге Бирск – Уфа. В результате поиска ее тело обнаружено закопанным в поле. Там же были следы трактора, кроме того, было похоже на то, что яма также была вырыта при помощи трактора.

"Следователи выяснили, что бывший сожитель женщины работал на тракторе, во время допроса он сознался в убийстве, его задержали, решается вопрос об аресте", - говорится в сообщении ведомства.