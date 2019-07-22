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РИА Новости

Житель Владимирской области получил 15 лет колонии за развращение в соцсети

Вчера, 15:46
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ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Суд во Владимирской области приговорил к 15 годам колонии администратора нескольких групп в социальной сети за насильственные действия сексуального характера, изготовление порнографии и развратные действия в отношении 16 девочек, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
"Следствием и судом установлено, что в социальной сети он выступал в роли администратора нескольких публичных групп. Используя свой статус, мужчина "вычислял" несовершеннолетних, на страницы которых поступала ложная информация о якобы их свободных нравах, и вступал с ними в переписку, а затем направлял девочкам непристойные предложения, фотографии, противоречащие нормам морали и нравственности", - говорится в сообщении.
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По данным СК, пользуясь функциями администратора, мужчина с 2013 по 2017 годы шантажировал девочек "распространением информации для неопределенного круга лиц", а полученные от них фото и видео "использовал для изготовления порнографических материалов, которые оставлял для личного просмотра". Когда родители девочек узнали о происходящем, они обратились в правоохранительные органы.
В отношении мужчины было возбуждено дело по статьям "Развратные действия", "Иные насильственные действия сексуального характера" и "Незаконное изготовление порнографических материалов". Комплексная судебная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года", - говорится в сообщении.
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