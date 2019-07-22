Комиссаров: участие Путина в работе социальной платформы крайне значимо

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина возглавить наблюдательный совет АНО "Россия – страна возможностей" – большая честь и ответственность, сказали журналисту РИА Новости в организации.

"Президент последовательно выстраивает систему по созданию социальных лифтов в России. Работа по поиску, поддержке и развитию талантов в масштабах всей страны ведется на протяжении уже многих лет. Она охватывает различные программы, инфраструктурные проекты, олимпиады и конкурсы. Все это элементы одной общей системы, частью которой является и платформа "Россия – страна возможностей". Это крайне важная работа, и для нас особенно значимо, что президент принимает в ней личное участие", – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков заявил, что его ведомство продолжит участвовать в реализации проектов АНО "Россия – страна возможностей". Он подчеркнул, что организация подтвердила свою эффективность, завоевала авторитет и имеет много инструментов для повышения социальной мобильности в России, обеспечения личностной и профессиональной реализации граждан, а также создания механизмов эффективных социальных лифтов в России.

"Это те самые направления, которые очень актуальны для большой и очень взыскательной аудитории – российской молодежи. Минобрнауки России будет и дальше принимать участие в реализации проектов платформы "Россия – страна возможностей", и мы открыты к обсуждению и реализации новых инициатив, соответствующих вызовам современной системы образования, науки и молодежной политики", – сказал Михаил Котюков.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил состав членов наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", председателем набсовета является сам Путин.