Комиссаров: участие Путина в работе социальной платформы крайне значимо

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина возглавить наблюдательный совет АНО "Россия – страна возможностей" – большая честь и ответственность, сказали журналисту РИА Новости в организации.
"Президент последовательно выстраивает систему по созданию социальных лифтов в России. Работа по поиску, поддержке и развитию талантов в масштабах всей страны ведется на протяжении уже многих лет. Она охватывает различные программы, инфраструктурные проекты, олимпиады и конкурсы. Все это элементы одной общей системы, частью которой является и платформа "Россия – страна возможностей". Это крайне важная работа, и для нас особенно значимо, что президент принимает в ней личное участие", – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков заявил, что его ведомство продолжит участвовать в реализации проектов АНО "Россия – страна возможностей". Он подчеркнул, что организация подтвердила свою эффективность, завоевала авторитет и имеет много инструментов для повышения социальной мобильности в России, обеспечения личностной и профессиональной реализации граждан, а также создания механизмов эффективных социальных лифтов в России.
"Это те самые направления, которые очень актуальны для большой и очень взыскательной аудитории – российской молодежи. Минобрнауки России будет и дальше принимать участие в реализации проектов платформы "Россия – страна возможностей", и мы открыты к обсуждению и реализации новых инициатив, соответствующих вызовам современной системы образования, науки и молодежной политики", – сказал Михаил Котюков.
28 июня, 08:00Михаил Котюков о поддержке молодых ученых
Ранее президент России Владимир Путин утвердил состав членов наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей", председателем набсовета является сам Путин.
Согласно документу, в набсовет организации "Россия – страна возможностей" включены вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава Минобрнауки Михаил Котюков (по согласованию), помощник президента Андрей Фурсенко, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева (по согласованию) и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева (по согласованию).