Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Омской области

НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Пятеро детей, пострадавших в автоаварии в Омской области, находятся в стабильном состоянии, за жизнь еще одной девочки с переломом костей таза борются врачи, сообщил РИА Новости представитель облминздрава.

Ранее в УМВД по Омской области сообщили, что днем в понедельник на 829-м километре трассы Челябинск-Новосибирск в районе села Морозовка Омского района водитель автомобиля Nissan Pathfinder, женщина 1981 года рождения, по предварительным данным, при повороте налево не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Logan. Погибли водитель и пассажир Renault, еще 12 пассажиров обеих машин пострадали.

"У пятерых детей закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, а также ушибы, различные раны. Их состояние тяжелое, но стабильное. У еще одной девочки состояние крайне тяжелое. В данный момент ей делают операцию. У нее разрыв селезенки, ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей таза", - сообщил собеседник агентства.

В облминздраве уточнили, что из шестерых пострадавших взрослых трое находятся в стабильно тяжелом состоянии, двум из них уже сделали операции. У еще одной женщины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Еще двое пострадавших проходят обследование, но их состояние не вызывает опасений.