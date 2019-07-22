В сирийской провинции Хама в результате обстрела погибли семь человек

По сообщению агентства, семь мирных жителей, среди которых две девочки, погибли в результате падения ракетного снаряда на автомобиль в деревне Наур Джурин в сирийской провинции Хама.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.