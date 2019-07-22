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РИА Новости
Война в Сирии

В сирийской провинции Хама в результате обстрела погибли семь человек

Вчера, 15:36
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенное здание мечети в провинции Хама
Разрушенное здание мечети в провинции Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в результате ракетного обстрела террористов на севере провинции Хама на западе Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
По сообщению агентства, семь мирных жителей, среди которых две девочки, погибли в результате падения ракетного снаряда на автомобиль в деревне Наур Джурин в сирийской провинции Хама.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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* Террористическая организация, запрещенная в России
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