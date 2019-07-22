В Москве мужчина в розыске пытался попасть на концерт группы Metallica

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали находившегося в розыске мужчину, который пытался попасть на концерт американской группы Metallica на стадионе "Лужники" в Москве.

"Двадцать первого июля в 18.30 сотрудниками столичной полиции на спортивном объекте "Лужники" задержан мужчина, 1986 года рождения, который находился в федеральном розыске по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство)", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил агентству, что мужчина был задержан при попытке проникнуть на стадион, где начинался концерт.

Накануне вечером в "Лужниках" проходил концерт группы Metallica, в ходе которого музыканты исполнили песню Виктора Цоя "Группа крови".