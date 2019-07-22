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РИА Новости
Культура

В Москве мужчина в розыске пытался попасть на концерт группы Metallica

Вчера, 15:32
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© AP Photo / Invision/ Amy HarrisУчастники группы Metallica Роберт Трухильо, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет, и Джеймс Хэтфилд
Участники группы Metallica Роберт Трухильо, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет, и Джеймс Хэтфилд
© AP Photo / Invision/ Amy Harris
Участники группы Metallica Роберт Трухильо, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет, и Джеймс Хэтфилд. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали находившегося в розыске мужчину, который пытался попасть на концерт американской группы Metallica на стадионе "Лужники" в Москве.
"Двадцать первого июля в 18.30 сотрудниками столичной полиции на спортивном объекте "Лужники" задержан мужчина, 1986 года рождения, который находился в федеральном розыске по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство)", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Джеймс Хетфилд во время выступления на концерте рок-группы Metallica на Большой спортивной арене Лужники. 21 июля 2019
Вчера, 14:46
По слогам. В Сети опубликовали "шпаргалку" "Группы Крови" для Metallica
Источник, знакомый с ситуацией, пояснил агентству, что мужчина был задержан при попытке проникнуть на стадион, где начинался концерт.
Накануне вечером в "Лужниках" проходил концерт группы Metallica, в ходе которого музыканты исполнили песню Виктора Цоя "Группа крови".
Metallica существует с 1981 года, ее основали вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих, который придумал название для коллектива. Их музыка считается классикой трэш-метала, оказавшей значительное влияние на развитие этого жанра. За годы деятельности Metallica выпустила 10 студийных альбомов, не раз получавших статус платиновых, и неоднократно становилась лауреатом престижных премий, в том числе Grammy.
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