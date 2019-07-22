Комитет Совфеда поддержал закон о региональных брендах

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Комитет Совфеда по экономполитике на заседании в понедельник рекомендовал палате одобрить закон о "брендах регионов", сенаторы рассмотрят документ 23 июля.

Закон, подготовленный группой сенаторов во главе с Валентиной Матвиенко и депутатом Павлом Крашенинниковым, предоставляет правовую охрану не только наименованиям мест происхождения товаров, но и географическим указаниям.

В частности, предлагается ввести в Гражданский кодекс новый объект интеллектуальных прав - "географическое указание", в качестве средства индивидуализации товаров, это также называется брендами регионов. Такой вид средств индивидуализации товара будет действовать наравне с существующим в настоящее время – наименованием места происхождения товара (НМПТ), однако иметь более простую регистрацию.

Устанавливается, что географическим указанием, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением. На территории этого географического объекта должна будет осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование его характеристик.

Предусматривается, что географическое указание признается и охраняется в силу государственной регистрации, которая осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Географическое указание может быть зарегистрировано одним либо несколькими гражданами, одним либо несколькими юридическими лицами, а также ассоциацией или иным объединением лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству страны происхождения товара.

Исключительное право на географическое указание действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на географическое указание в Роспатент, при этом данный срок может быть продлен по заявлению правообладателя каждый раз на десять лет. Федеральный закон определяет случаи, когда действие исключительного права на географическое указание прекращается.