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РИА Новости

Комитет Совфеда поддержал закон о региональных брендах

Вчера, 15:28
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ. 11 июня 2019
Заседание Совета Федерации РФ. 11 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Комитет Совфеда по экономполитике на заседании в понедельник рекомендовал палате одобрить закон о "брендах регионов", сенаторы рассмотрят документ 23 июля.
Закон, подготовленный группой сенаторов во главе с Валентиной Матвиенко и депутатом Павлом Крашенинниковым, предоставляет правовую охрану не только наименованиям мест происхождения товаров, но и географическим указаниям.
В частности, предлагается ввести в Гражданский кодекс новый объект интеллектуальных прав - "географическое указание", в качестве средства индивидуализации товаров, это также называется брендами регионов. Такой вид средств индивидуализации товара будет действовать наравне с существующим в настоящее время – наименованием места происхождения товара (НМПТ), однако иметь более простую регистрацию.
Устанавливается, что географическим указанием, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением. На территории этого географического объекта должна будет осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование его характеристик.
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Предусматривается, что географическое указание признается и охраняется в силу государственной регистрации, которая осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Географическое указание может быть зарегистрировано одним либо несколькими гражданами, одним либо несколькими юридическими лицами, а также ассоциацией или иным объединением лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству страны происхождения товара.
Исключительное право на географическое указание действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на географическое указание в Роспатент, при этом данный срок может быть продлен по заявлению правообладателя каждый раз на десять лет. Федеральный закон определяет случаи, когда действие исключительного права на географическое указание прекращается.
С момента введения в России госрегистрации НМПТ в 1992 году было зарегистрировано и охраняется около 200 таких средств индивидуализации товара. В качестве примера можно привести: "Оренбургский пуховый платок", "Вологодское кружево", "Хохлома", "Гжель", "Дулевский фарфор", "Вологодское масло", "Адыгейский сыр", "Башкирский мед", "Астраханские помидоры", "Луховицкий огурец", "Нарзан". В то же время в Европейском союзе охраняется более 3 тысяч НМПТ и географических указаний. В связи со вступлением в ВТО, у России возникли обязательства по охране "географических указаний". Такие нормы предусмотрены и другими международными обязательствами.
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