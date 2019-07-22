Проверка РЖД подтвердила факт провоза в кабине машиниста клиента BlaBlaCar

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Служебная проверка истории с BlaBlaCar подтвердила факт провоза в кабине локомотива посторонних лиц, машинисту и помощнику машиниста, нарушившим служебные инструкции, вынесено дисциплинарное взыскание, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что житель Москвы забронировал поездку домой 15 июля из Петербурга через сервис совместных поездок BlaBlaCar за 1,3 тысячи рублей. Местом встречи был указан Московский вокзал, а вместо автомобиля ему предложили сесть в кабину машиниста поезда, что он и сделал. РИА Новости в пресс-службе ОЖД сообщали, что Октябрьская железная дорога (ОЖД, филиал ОАО "Российские железные дороги") начала служебную проверку после информации о провозе членами локомотивной бригады в кабине поезда клиента сервиса BlaBlaCar из Петербурга в Москву.

"Служебная проверка подтвердила факт провоза членами локомотивной бригады в кабине локомотива посторонних лиц. Машинисту и помощнику машиниста, нарушившим служебные инструкции, вынесено дисциплинарное взыскание. Машинист в настоящее время отстранен от работы", - сообщили в пресс-службе РЖД в понедельник.

Там отметили, что в дальнейшем будет рассмотрен вопрос о продолжении работы машиниста в ОАО "РЖД".