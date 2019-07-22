Мосгорсуд изменил приговор подруге экс-полковника Захарченко

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Мосгорсуд смягчил приговор Ларисе Марчуковой, которая дала свидетельские показания на скандально известного экс-полковника Дмитрия Захарченко, и отпустил ее из-под стражи, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор Марчуковой изменить... Время содержания Марчуковой под домашним арестом зачесть из расчета один день под домашним арестом за один день в колонии, один день под стражей - за полтора дня в колонии. Наказание считать отбытым, Марчукову освободить из-под стражи в зале суда", — сказала судья.

Ранее Останкинский суд Москвы назначил Ларисе Марчуковой три года и три месяца колонии со штрафом 700 тысяч рублей. Ее дело заслушано в особом порядке, что предполагает полное признание подсудимой вины без исследования доказательств. Ей вменяли подстрекательство и пособничество в хищении денег вкладчика Нота-банка. Обвинение просило назначить ей три года колонии.

Разговоры Ларисы Марчуковой с гадалкой Ноной Михай о предстоящих в банке обысках, записанные ФСБ, легли в основу обвинения в адрес Дмитрия Захарченко. Сестрам Ларисе и Галине Марчуковым вместе с гадалкой и совладельцами Нота-банка Дмитрием и Вадимом Ерохиными вменили растрату денег вкладчиков.

Галина Марчукова ранее получила три года и четыре месяца колонии общего режима, Дмитрий Ерохин приговорен к 8,5 годам колонии, Вадим – к шести годам, Михай за подстрекательство к растрате должна будет отсидеть 3,5 года.

Захарченко и сестры Марчуковы - земляки, все из Миллеровского района Ростовской области. По версии следствия, Захарченко предупредил Галину Марчукову о предстоящих у неё и в "Нота-банке" обысках в рамках дела о хищении из городского бюджета более 2 миллиардов рублей через ОАО "Электрозавод", счета которого находились в этом кредитном учреждении.