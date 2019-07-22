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РИА Новости

В ЛНР обвинили Киев в подрыве собственной подстанции

Вчера, 15:20
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в подрыве электроподстанции у линии соприкосновения в районе подконтрольной Киеву Станицы Луганской.
С 21 июля в Донбассе действует согласованное контактной группой бессрочное прекращение огня.
"Силами специальных операций был организован подрыв электрической подстанции в районе позиций 1 батальона 25 бригады, с целью обвинения подразделений Народной милиции в нарушении режима прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
Он уточнил, что в результате диверсии в районе населенного пункта Станица Луганская было нарушено электроснабжение, более 50 домов остались без света.
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