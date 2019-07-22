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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Глава Казахстана рассказал, что верит в Бога и посещает мечеть

Вчера, 15:16
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкИзбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента. 12 июня 2019
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента. 12 июня 2019
© Sputnik / Владислав Воднев
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НУР-СУЛТАН, 22 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что верит в Бога и по религиозным праздникам посещает мечеть.
"По своему происхождению я, естественно, мусульманин, но я не тот мусульманин, который пять раз читает намаз. По праздникам я посещаю мечеть", - сказал Токаев в документальном фильме Алексея Пивоварова "Президент 2.0", премьера которого состоялась в воскресенье на "31 канале".
Он заявил, что не является атеистом. "Я верю в Бога, я верю в то, что Всевышний существует", - сказал Токаев.
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Религия и мировоззрениерелигия
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