Глава Казахстана рассказал, что верит в Бога и посещает мечеть

"По своему происхождению я, естественно, мусульманин, но я не тот мусульманин, который пять раз читает намаз. По праздникам я посещаю мечеть", - сказал Токаев в документальном фильме Алексея Пивоварова "Президент 2.0", премьера которого состоялась в воскресенье на "31 канале".