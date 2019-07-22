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РИА Новости

Банк России выявил 154 финансовые пирамиды с начала года

Вчера, 15:13
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Банк России за первое полугодие 2019 года выявил 154 финансовых пирамиды против 168 пирамид за весь 2018 год, однако крупных финансовых пирамид в настоящее время нет, рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
"За 2018 год было выявлено всего 168 финансовых пирамид, за первое полугодие 2019 года - 154 финансовые пирамиды, которые действуют в разных формах", - сказал Лях, выступая на круглом столе в Госдуме.
Здание Банка России в Москве
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Согласно презентации главы департамента ЦБ, 54 выявленные финансовые организации в первом полугодии носили форму "ООО", 42 пирамиды были в форме интернет-проектов, 18 - в форме микрофинансовых компаний, 11 - в форме потребительских кооперативов, 29 компаний работали в других формах.
Лях добавил, что в настоящее время размер финансовых пирамид серьезно уменьшился. "Сейчас нет крупных финансовых пирамид. Большинство финансовых пирамид, которые мы выявляем, - это компании, которые только начинают привлекать граждан. Наша задача - снизить срок выявления и пресечения пирамиды с момента возникновения до того момента, как она только начала принимать деньги от граждан", - заявил он.
Здание Центрального банка России. Архивное фото
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Центральный Банк РФРоссияЭкономика
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