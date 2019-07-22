Банк России выявил 154 финансовые пирамиды с начала года

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Банк России за первое полугодие 2019 года выявил 154 финансовых пирамиды против 168 пирамид за весь 2018 год, однако крупных финансовых пирамид в настоящее время нет, рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

"За 2018 год было выявлено всего 168 финансовых пирамид, за первое полугодие 2019 года - 154 финансовые пирамиды, которые действуют в разных формах", - сказал Лях, выступая на круглом столе в Госдуме.

Согласно презентации главы департамента ЦБ, 54 выявленные финансовые организации в первом полугодии носили форму "ООО", 42 пирамиды были в форме интернет-проектов, 18 - в форме микрофинансовых компаний, 11 - в форме потребительских кооперативов, 29 компаний работали в других формах.