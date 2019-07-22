Меняйло призвал координировать оказание помощи жертвам паводка в Приангарье

НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло призвал не допускать ситуации, когда пострадавшие от паводка в Иркутской области люди вынуждены по нескольку раз обращаться к властям за помощью, сообщает в понедельник пресс-служба полпредства.

Режим ЧС действует в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От паводка пострадали более 38 тысяч жителей.

"Нельзя допускать ситуации, когда граждане вынуждены неоднократно обращаться в различные органы власти для решения своих проблем. В случае возникновения спорных вопросов важно оперативно привлекать к их урегулированию прокуратуру и судебные органы", - приводятся в сообщении слова Меняйло по итогам прошедшей в понедельник встречи в городе Тулун с пострадавшими от паводка жителями.

В Тулуне полномочный представитель президента обсудил текущую ситуацию с губернатором региона Сергеем Левченко и первым замглавы Минстроя РФ Леонидом Ставицким. Участники встречи подвели итоги работы спецкомиссий и проанализировали варианты проведения капитального ремонта объектов инфраструктуры и строительства нового жилья.

Также в Иркутске Сергей Меняйло обсудил с председателем областного Заксобрания Сергеем Соколом законодательное обеспечение ликвидации последствий паводка. В среду, 24 июля, на сессии планируется рассмотреть законопроекты об освобождении жителей подтопленных территорий от платы за электроэнергию, о предоставлении компенсаций за утерянный урожай и гибель домашнего скота, о выделении в первоочередном порядке древесины для строительства домов.