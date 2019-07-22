В Госдуме предложили россиянам вместо Грузии отдыхать на Северном Кавказе

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Курорты Северного Кавказа могут с успехом заменить россиянам грузинское туристическое направление после приостановки регулярного авиасообщения с этой страной, заявил председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы РФ Михаил Дегтярёв.

Выступая на пресс-конференции по итогам работы комитета в период весенней сессии он напомнил, что в 2018 году Грузию посетили 2 миллиона туристов из России, которые привезли туда 3,5 миллиарда долларов, что составляет 10% от ВВП этой страны.

Дегтярёв заявил, что считает абсолютно справедливым прекращение регулярного авиасообщения с Грузией, так как безопасность туристов в этой стране не обеспечена.

"Что можно предложить российским туристам взамен? Курорты Северного Кавказа - замечательные, современные и недорогие. Есть регулярное авиасообщение и с Махачкалой, и с Грозным, и с Владикавказом, и с Нальчиком, и с Минеральными Водами, - сказал депутат. - Милости просим на Северный Кавказ, все республики ждут, все там работает. Там все говорят на русском языке, в обращении российский рубль, безопасность на самом высоком уровне. А в Грузии делать нечего".

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.