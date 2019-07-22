Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится в официальном отпуске, сообщила в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Ранее в понедельник бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что Луценко "куда-то исчез", а его обязанности исполняет первый заместитель Генпрокурора Дмитрий Сторожук.
"Генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске", — написала Сарган на своей странице в фейсбуке.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский несколько раз вносил в Раду представление об увольнении Луценко. В свою очередь, сам Луценко заявил, что уйдет в отставку после парламентских выборов.