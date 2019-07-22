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РИА Новости

Роскомнадзор отметил рост жалоб на нарушение закона о персональных данных

Вчера, 15:07
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Количество жалоб граждан на действия операторов, осуществляющих, по их мнению, незаконную обработку персональных данных, в первом полугодии составило более 25 тысяч, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении Роскомнадзора.
"Наибольшее количество жалоб поступило на действия кредитных учреждений, организаций ЖКХ, владельцев сайтов и коллекторских агентств. Это связано с обработкой ими персональных данных значительного числа граждан", - уточняется в сообщении.
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Роскомнадзор отмечает, что обращения граждан касались разъяснения порядка применения законодательства РФ в области персональных данных.
В частности, граждане задавали вопросы о правомерности обработки персональных данных жильцов многоквартирных домов Фондами капитального ремонта, а также об условиях размещения персональных данных на интернет-сайтах. Кроме того, граждане просили разъяснить порядок и условия обработки биометрических персональных данных, порядок и условия установки видеокамер, а также хранение полученных таким способом видеозаписей и т.д.
"По результатам рассмотрения жалоб граждан доводы заявителей подтвердились в 7,6% случаев. Ответы на обращения и жалобы будут предоставлены специалистами Роскомнадзора и его территориальными органами в установленные законом сроки", - говорится в сообщении.
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