Роскомнадзор отметил рост жалоб на нарушение закона о персональных данных

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Количество жалоб граждан на действия операторов, осуществляющих, по их мнению, незаконную обработку персональных данных, в первом полугодии составило более 25 тысяч, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении Роскомнадзора.

"Наибольшее количество жалоб поступило на действия кредитных учреждений, организаций ЖКХ, владельцев сайтов и коллекторских агентств. Это связано с обработкой ими персональных данных значительного числа граждан", - уточняется в сообщении.

Роскомнадзор отмечает, что обращения граждан касались разъяснения порядка применения законодательства РФ в области персональных данных.

В частности, граждане задавали вопросы о правомерности обработки персональных данных жильцов многоквартирных домов Фондами капитального ремонта, а также об условиях размещения персональных данных на интернет-сайтах. Кроме того, граждане просили разъяснить порядок и условия обработки биометрических персональных данных, порядок и условия установки видеокамер, а также хранение полученных таким способом видеозаписей и т.д.