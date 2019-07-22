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РИА Новости

Дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Омской области

Вчера, 15:06
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛесные пожары в Красноярском крае
Лесные пожары в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лесные пожары в Красноярском крае. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 22 июл - РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Красноярском крае, ранее окутавший Новосибирскую, Томскую области и Хакасию, дошел до Омской области, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
"Небольшая дымка наблюдается в Омске и некоторых районах области. Это следствие действующих природных пожаров на территории нескольких регионов Сибири. Угрозы для жизни и здоровья населения нет", - говорится в сообщении.
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По предварительному прогнозу Среднесибирского управления гидрометслужбы, задымление может продержаться до 24 июля. При этом в самой Омской области действующих лесных пожаров не зафиксировано.
"По информации Обь-Иртышского УГМС, оксида углерода и взвешенных веществ в атмосфере Омска не зарегистрировано. Главное управление МЧС России по Омской области рекомендует жителям в случае сильного задымления от природных пожаров соблюдать меры личной безопасности", - говорится в сообщении.
Омичам рекомендуют по возможности меньше быть на открытом воздухе, использовать влажные маски, плотно закрывать окна и двери в домах, ограничить физическую активность и больше пить.
Новосибирский главк МЧС в воскресенье сообщал, что легкое задымление от пожаров в Красноярском крае наблюдают жители Хакасии, Новосибирской и Томской областей.
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Красноярский крайОмская областьПроисшествия
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