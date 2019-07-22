Дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Омской области

НОВОСИБИРСК, 22 июл - РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Красноярском крае, ранее окутавший Новосибирскую, Томскую области и Хакасию, дошел до Омской области, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.

"Небольшая дымка наблюдается в Омске и некоторых районах области. Это следствие действующих природных пожаров на территории нескольких регионов Сибири. Угрозы для жизни и здоровья населения нет", - говорится в сообщении.

По предварительному прогнозу Среднесибирского управления гидрометслужбы, задымление может продержаться до 24 июля. При этом в самой Омской области действующих лесных пожаров не зафиксировано.

"По информации Обь-Иртышского УГМС, оксида углерода и взвешенных веществ в атмосфере Омска не зарегистрировано. Главное управление МЧС России по Омской области рекомендует жителям в случае сильного задымления от природных пожаров соблюдать меры личной безопасности", - говорится в сообщении.

Омичам рекомендуют по возможности меньше быть на открытом воздухе, использовать влажные маски, плотно закрывать окна и двери в домах, ограничить физическую активность и больше пить.