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РИА Новости
Культура

Студенты ВГИКа будут получать стипендии имени Станислава Говорухина

Вчера, 15:12
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРежиссер Станислав Говорухин
Режиссер Станислав Говорухин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении персональных стипендий имени Станислава Говорухина для студентов режиссерского факультета ВГИКа, документ опубликован на портале правовой информации.
"Учредить с 1 сентября 2019 года для студентов режиссерского факультета… 10 персональных стипендий имени С. С. Говорухина в размере 10 тысяч рублей в месяц каждая, назначаемых ежегодно", - говорится в документе.
ВГИК ежегодно будет проводить конкурс на назначение стипендии, к участию в котором будут допускаться студенты, у которых отсутствуют оценки "удовлетворительно" и "неудовлетворительно" и которые имеют не менее 50% оценок "отлично".
Кроме того, будет учитываться наличие личных творческих достижений в конкретной сфере и активное участие в подготовке международных и всероссийских студенческих мероприятий в области кинематографии.
Станислав Говорухин
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