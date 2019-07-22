Студенты ВГИКа будут получать стипендии имени Станислава Говорухина

"Учредить с 1 сентября 2019 года для студентов режиссерского факультета… 10 персональных стипендий имени С. С. Говорухина в размере 10 тысяч рублей в месяц каждая, назначаемых ежегодно", - говорится в документе.

ВГИК ежегодно будет проводить конкурс на назначение стипендии, к участию в котором будут допускаться студенты, у которых отсутствуют оценки "удовлетворительно" и "неудовлетворительно" и которые имеют не менее 50% оценок "отлично".