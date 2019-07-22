Эксперт прокомментировал уточнение правил провоза в багаже фруктов и цветов

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко в разговоре с RT Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко в разговоре с RT прокомментировал изменения в правилах провоза в багаже через государственную границу фруктов, овощей и цветов.

По его словам, правила существовали и раньше, однако показатели не были настолько конкретизированы.

"То есть существовал четкий количественный показатель, что можно, а что нельзя. А все остальное уже на усмотрение контрольных органов". Александр Осауленко

Эксперт выразил мнение, что изменения в законодательстве помогут самим туристам.

"То есть, когда он проходит через различные виды контроля на границе, уже действует четкий количественный показатель, и никто ничего не сможет предъявить", — заявил он.

Ранее сообщалось, что с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через государственную границу.

Так, провозить можно будет не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов, в каждом из которых может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.