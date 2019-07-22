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РИА Новости

Эксперт прокомментировал уточнение правил провоза в багаже фруктов и цветов

Вчера, 15:06
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкБагаж туристов в аэропорту
Багаж туристов в аэропорту
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Багаж туристов в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко в разговоре с RT прокомментировал изменения в правилах провоза в багаже через государственную границу фруктов, овощей и цветов.
По его словам, правила существовали и раньше, однако показатели не были настолько конкретизированы.
"То есть существовал четкий количественный показатель, что можно, а что нельзя. А все остальное уже на усмотрение контрольных органов".
Александр Осауленко
Эксперт выразил мнение, что изменения в законодательстве помогут самим туристам.
"То есть, когда он проходит через различные виды контроля на границе, уже действует четкий количественный показатель, и никто ничего не сможет предъявить", — заявил он.
Ранее сообщалось, что с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через государственную границу.
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Так, провозить можно будет не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов, в каждом из которых может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано в разговоре с РИА Новости заявила, что нормы провоза растительной продукции в ручной клади действуют уже несколько лет. По ее словам, новое постановление правительства позволят гармонизировать нормативно-правовую базу.
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