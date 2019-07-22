Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T15:05Z
https://ria.ru/20190722/1556767524.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155632/44/1556324476_0:258:3183:2048_1036x0_80_0_0_80ff3f0983345a675d623c50480abc2d.jpg
РИА Новости

Эксперт: успех "Слуги народа" может способствовать снятию блокады Донбасса

Вчера, 14:05
3040
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАгитационные плакаты партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" на одной из улиц Львова
Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц Львова
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Результаты партии "Слуга народа" на парламентских выборах на Украине могут создать условия для принятия Владимиром Зеленским решений по снятию экономической блокады Донбасса, но в долгосрочной перспективе разрешение кризиса находится уже за пределами его мандата, считает эксперт Центра исследований проблем мира и безопасности Дени Жакмен.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" (42,56%) после обработки 65,10% протоколов сохраняет значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (13,03%). Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность"(8,48%), далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,01%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,26%.
Дмитрий Разумков
21 июля, 20:42
Лидер партии Зеленского заявил о желании быстрее закончить войну в Донбассе
"Результаты пока частичные, но Зеленский уже имеет большинство и может приблизиться к конституционному большинству. Вопрос в том, будет ли он искать альянс или выберет управление в одиночку", - сказал РИА Новости политолог, оценивая результаты выборов.
Говоря о перспективах реализации минских соглашений с учетом нового состава Верховной Рады, эксперт отметил, что на данном этапе рассуждать об этом "очень сложно, учитывая неясность позиции Зеленского по этому вопросу и непопулярность Минских соглашений на Украине". "Удастся ли Зеленскому сохранить единство в своем движении, избранном больше на бренде, чем на программе?" - задается вопросом эксперт.
"Возможно, придется подождать, пока что-то проявится и со стороны неподконтрольных территорий, какие-то договоренности между людьми, чтобы завоевать доверие киевлян", - говорит эксперт. По его мнению, "в долгосрочной перспективе может появиться новое поколение лидеров Донбасса", которые могли бы договориться о его реинтеграции.
Владимир Зеленский у избирательного участка в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
Вчера, 10:33
Эксперт рассказал о возможных последствиях выборов в Раду для Зеленского
"Но все это очень долгосрочные перспективы, выходящие за рамки мандата Зеленского", - отмечает Жакмен.
При этом исследователь полагает, что Зеленскому под силу "улучшить судьбу населения, живущего на этих территориях, в части выплаты пенсий, медицинской помощи, прекращения блокады, улучшения условий жизни в промзоне". "Это был бы способ вернуть это население и перестать рассматривать их как предателей", - сказал эксперт.
По его словам, он "достаточно пессимистично" смотрит на возможности быстрого "исцеления ран после пяти лет конфликта", однако "можно надеяться, по крайней мере, на длительное прекращение огня".
542110
Обсудить 5
Досрочные выборы в РадуДонбассВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России
РИА
Новости
IQ-тест
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Стало известно, почему Metallica спела "Группу крови" на концерте в Москве
Проверка РЖД подтвердила факт провоза в кабине машиниста клиента BlaBlaCar
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин отменил санкции России против Эритреи
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
"Бойся своих желаний": Соловьев прокомментировал итоги выборов в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в Киеве
Партия Зеленского лидирует после обработки более 90% протоколов
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Выборы в Верховную Раду 2019
Выборы в Верховную раду Украины
Шеф-редактор программы Пусть говорят Денис Коновалов
Умер 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов
Символ американского доллара
Трамп испугался за доллар и объявил войну биткоину и "валюте "Фейсбука"
Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Логотип московского метро
На южном участке серой ветки московского метро произошел сбой
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
После запуска "Союза" американцы обнаружили в космосе неизвестный объект
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:34Росстат назвал самую распространенную зарплату в России
10:29Синоптики обещают новые ливни в Приморье, где прошел шторм "Данас"
10:29"Спектр-РГ" скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
10:27Приглашенного в Израиль саудовского блогера оплевали местные арабы
10:27В Калининградской области женщина подала в суд из-за пропавшей могилы брата
10:25Дело о пожаре в лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК
10:25Россиянам напомнили, сколько овощей и фруктов надо есть каждый день
10:20Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
10:17В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек
10:17Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
Лента новостейМолния