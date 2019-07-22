Эксперт: успех "Слуги народа" может способствовать снятию блокады Донбасса

БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Результаты партии "Слуга народа" на парламентских выборах на Украине могут создать условия для принятия Владимиром Зеленским решений по снятию экономической блокады Донбасса, но в долгосрочной перспективе разрешение кризиса находится уже за пределами его мандата, считает эксперт Центра исследований проблем мира и безопасности Дени Жакмен.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" (42,56%) после обработки 65,10% протоколов сохраняет значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (13,03%). Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность"(8,48%), далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,01%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,26%.

"Результаты пока частичные, но Зеленский уже имеет большинство и может приблизиться к конституционному большинству. Вопрос в том, будет ли он искать альянс или выберет управление в одиночку", - сказал РИА Новости политолог, оценивая результаты выборов.

Говоря о перспективах реализации минских соглашений с учетом нового состава Верховной Рады, эксперт отметил, что на данном этапе рассуждать об этом "очень сложно, учитывая неясность позиции Зеленского по этому вопросу и непопулярность Минских соглашений на Украине". "Удастся ли Зеленскому сохранить единство в своем движении, избранном больше на бренде, чем на программе?" - задается вопросом эксперт.

"Возможно, придется подождать, пока что-то проявится и со стороны неподконтрольных территорий, какие-то договоренности между людьми, чтобы завоевать доверие киевлян", - говорит эксперт. По его мнению, "в долгосрочной перспективе может появиться новое поколение лидеров Донбасса", которые могли бы договориться о его реинтеграции.

"Но все это очень долгосрочные перспективы, выходящие за рамки мандата Зеленского", - отмечает Жакмен.

При этом исследователь полагает, что Зеленскому под силу "улучшить судьбу населения, живущего на этих территориях, в части выплаты пенсий, медицинской помощи, прекращения блокады, улучшения условий жизни в промзоне". "Это был бы способ вернуть это население и перестать рассматривать их как предателей", - сказал эксперт.