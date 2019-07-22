Пропавшие в Мюнхене россиянки мертвы, считает полиция

Российское посольство в Берлине сообщило 18 июля, что в Мюнхене пропали две россиянки, полиция города возбудила уголовное дело. Делом исчезнувших россиянок занимается отдел полиции по расследованию убийств. Как сообщали СМИ со ссылкой на полицию, 41-летняя Мария и ее 16-летняя дочь Татьяна вышли 13 июля из квартиры около 14:00 (15:00 мск), собираясь пройтись по магазинам, с тех пор они не выходили на связь с близкими.