Пропавшие в Мюнхене россиянки мертвы, считает полиция

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы в Германии предполагают, что две пропавшие в Мюнхене россиянки мертвы, сообщает телерадиокомпания RTL со ссылкой на заявление представителя мюнхенской полиции Маркуса да Глории Мартинса.
Российское посольство в Берлине сообщило 18 июля, что в Мюнхене пропали две россиянки, полиция города возбудила уголовное дело. Делом исчезнувших россиянок занимается отдел полиции по расследованию убийств. Как сообщали СМИ со ссылкой на полицию, 41-летняя Мария и ее 16-летняя дочь Татьяна вышли 13 июля из квартиры около 14:00 (15:00 мск), собираясь пройтись по магазинам, с тех пор они не выходили на связь с близкими.
"В данный момент мы предполагаем, что мать и дочь мертвы", — заявил да Глория Мартинс.
По словам представителя полиции, в отношении задержанного ранее мужа пропавшей Марии Романа Х. был издан ордер на арест в связи с подозрениями в совершении убийства без отягчающих обстоятельств.
Как ранее сообщал таблоид Bild, Мария и Роман Х. поженились в российском консульстве.