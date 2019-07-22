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РИА Новости

Пропавшие в Мюнхене россиянки мертвы, считает полиция

Вчера, 15:02
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© Фото : Polizei MünchenМария и Татьяна Герцуски, пропавшие в Мюнхене
Мария и Татьяна Герцуски, пропавшие в Мюнхене
© Фото : Polizei München
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы в Германии предполагают, что две пропавшие в Мюнхене россиянки мертвы, сообщает телерадиокомпания RTL со ссылкой на заявление представителя мюнхенской полиции Маркуса да Глории Мартинса.
Российское посольство в Берлине сообщило 18 июля, что в Мюнхене пропали две россиянки, полиция города возбудила уголовное дело. Делом исчезнувших россиянок занимается отдел полиции по расследованию убийств. Как сообщали СМИ со ссылкой на полицию, 41-летняя Мария и ее 16-летняя дочь Татьяна вышли 13 июля из квартиры около 14:00 (15:00 мск), собираясь пройтись по магазинам, с тех пор они не выходили на связь с близкими.
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"В данный момент мы предполагаем, что мать и дочь мертвы", — заявил да Глория Мартинс.
По словам представителя полиции, в отношении задержанного ранее мужа пропавшей Марии Романа Х. был издан ордер на арест в связи с подозрениями в совершении убийства без отягчающих обстоятельств.
Как ранее сообщал таблоид Bild, Мария и Роман Х. поженились в российском консульстве.
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ГерманияМюнхенВ мире
Популярные комментарии
Это кто собирается за бугор отдохнуть, имейте в виду.
22 июля, 16:07
Вячеслав Гаджиев
19012013
хорошо, что хоть в России полная безопасность, никто никого не грабит, не убивают и тд.
22 июля, 17:03
Константин Е
1761019
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