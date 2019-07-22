В партии Бойко заявили о победе на выборах в Донецкой и Луганской области

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидером которой является Юрий Бойко, по результатам обработки 62% протоколов, занимает второе место на выборах в парламент и является фаворитом в Донецкой и Луганской областях по одномандатному округу, заявил в понедельник представитель партии в ЦИК Григорий Москаленко.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" занимает уверенное второе место с результатом 13,1%. Поддержку нашей политической силе высказали более миллиона граждан Украины. Убедительная победа партии в Донецкой и Луганской областях по общенациональному одномандатному округу. В Одесской области наша партия также фаворит, набирает более 40% голосов", - сказал Москаленко на брифинге партии, трансляцию вел телеканал "112.Украина".
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Он также отметил, что в ходе избирательной кампании были замечены фальсификации со стороны членов избирательных комиссий и предупредил, что по каждому нарушению члены партии будут добиваться возбуждения уголовных дел и их расследования, согласно законодательству.
"Я хотел бы еще раз предупредить всех должностных лиц, председателей окружных избирательных комиссий, их заместителей и секретарей о том что ни одно нарушение, допущенное в ходе избирательной кампании, не будет нами забыто", - добавил он.
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Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" (42,56%) после обработки 65,10% протоколов сохраняет значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (13,03%). Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность"(8,48%), далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,01%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,26%.