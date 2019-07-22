В партии Бойко заявили о победе на выборах в Донецкой и Луганской области

Члены Центральной избирательной комиссии Украины во время оглашения промежуточных результатов парламентских выборов. 22 июля 2019 года

Члены Центральной избирательной комиссии Украины во время оглашения промежуточных результатов парламентских выборов. 22 июля 2019 года

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидером которой является Юрий Бойко, по результатам обработки 62% протоколов, занимает второе место на выборах в парламент и является фаворитом в Донецкой и Луганской областях по одномандатному округу, заявил в понедельник представитель партии в ЦИК Григорий Москаленко.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" занимает уверенное второе место с результатом 13,1%. Поддержку нашей политической силе высказали более миллиона граждан Украины. Убедительная победа партии в Донецкой и Луганской областях по общенациональному одномандатному округу. В Одесской области наша партия также фаворит, набирает более 40% голосов", - сказал Москаленко на брифинге партии, трансляцию вел телеканал "112.Украина".

Он также отметил, что в ходе избирательной кампании были замечены фальсификации со стороны членов избирательных комиссий и предупредил, что по каждому нарушению члены партии будут добиваться возбуждения уголовных дел и их расследования, согласно законодательству.

"Я хотел бы еще раз предупредить всех должностных лиц, председателей окружных избирательных комиссий, их заместителей и секретарей о том что ни одно нарушение, допущенное в ходе избирательной кампании, не будет нами забыто", - добавил он.