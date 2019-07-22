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РИА Новости

"Бойся своих желаний": Соловьев прокомментировал итоги выборов в Раду

Вчера, 15:00
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал итоги выборов в Верховную раду.
Ранее стало известно, что партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" может получить 247 мест в парламенте, что даст ей однопартийное большинство. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки половины электронных протоколов.
Президент Украины Владимир Зеленский на избирательном участке в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
Вчера, 09:14
"Борьба за место под солнцем". Политик о "ловушке" для ЗеленскогоНа Украине рассказали о подготовленной для президента Зеленского "ловушке" в кредитно-финансовой сфере. В эту ловушку страна угодила уже давно, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Зеленский получил почти абсолютную власть на Украине. Чего и хотел. "Бойся своих желаний", - написал Соловьев у себя в Telegram-канале.
При этом он подчеркнул, что первые же дни после победы на выборах станут для новой партии проверкой на прочность.
"Теперь начинаются рабочие будни. Теперь может и расширить люстрационный список , добавив туда всю команду Порошенко, предварительно лишив вновь избранных депутатской неприкосновенности", - отметил Соловьев.
Журналист также назвал перечень задач новой украинской власти. По его словам, Зеленский может завершить громкие коррупционные дела и начать новые, попробовать провести расследование гибели людей на Майдане , в Одессе.
Соловьев заявил, что благодаря большинству в Раде, Зеленский сможет довести до конца дела о громких политических убийствах и попытаться воплотить Минские соглашения.
"Даже может попытаться вернуть Украине субьектность, хотя бы частично", - заключил он.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
21 июля, 21:44
В Совфеде предрекли наступление "трудных времен" для украинской власти
Он также отметил, что первые же назначения на руководящие посты в правительстве покажут, какие кланы в украинской власти могут чувствовать себя победителями, а кому придется бороться с новой властью.
Накануне на Украине прошли внеочередные выборы в Раду. Половина депутатов избиралась по партийным спискам, еще половина – по мажоритарным округам. Проходной барьер составляет пять процентов. После обработки 65% электронных протоколов в парламент проходят "Слуга народа" (42,56%), "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрия Бойко (13,03%), "Европейская солидарность" Петра Порошенко (8,4%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (8,01%) и "Голос" Святослава Вакарчука (6,26%).
Досрочные выборы в Верховную раду
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

После обработки 65% протоколов лидерство сохраняет партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", у нее 42,56% голосов.

Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
1 из 14

После обработки 65% протоколов лидерство сохраняет партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", у нее 42,56% голосов.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

На втором месте с 13,03% идет партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко. Третье место и 8,48% голосов — у "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко.

Мальчик опускает бюллетень в урну на избирательном участке во Львове в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
2 из 14

На втором месте с 13,03% идет партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко. Третье место и 8,48% голосов — у "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

С четвертым результатом — 8,01% — в парламент проходит "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко. Замыкает пятерку партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,26%).

Женщина изучает списки кандидатов на пост депутата в Верховную раду Украины на участке в Черкассах
3 из 14

С четвертым результатом — 8,01% — в парламент проходит "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко. Замыкает пятерку партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,26%).

© РИА Новости / Игорь Маслов
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

По предварительным оценкам, президентская партия может получить в новой Раде более 240 мест и самостоятельно сформировать большинство.

Президент Украины Владимир Зеленский голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в Киеве
4 из 14

По предварительным оценкам, президентская партия может получить в новой Раде более 240 мест и самостоятельно сформировать большинство.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Владимир Зеленский добился цели и получил полную власть, отмечают политологи и задаются вопросом: сможет ли президент Украины в полной степени реализовать свои возможности.

Досрочные выборы в Верховную раду Украины
5 из 14

Владимир Зеленский добился цели и получил полную власть, отмечают политологи и задаются вопросом: сможет ли президент Украины в полной степени реализовать свои возможности.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Для партии Петра Порошенко выборы в парламент стали провальными, за бывшего главу государства голосовали хуже, чем на президентских выборах.

Экс-президент Украины Петр Порошенко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве, после того как проголосовал на досрочных выборах в Верховную раду Украины
6 из 14

Для партии Петра Порошенко выборы в парламент стали провальными, за бывшего главу государства голосовали хуже, чем на президентских выборах.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

""Результаты ("Европейской солидарности") Петра Порошенко - это полный крах. Это еще одно доказательство того, что людям не нравится ни сам Порошенко, ни идеи, которые он озвучивает", — считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Женщина голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Фийна Львовской области
7 из 14

""Результаты ("Европейской солидарности") Петра Порошенко - это полный крах. Это еще одно доказательство того, что людям не нравится ни сам Порошенко, ни идеи, которые он озвучивает", — считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Gleb Garanich

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сумел привести свою партию в парламент. Для самого певца это не первые выборы: в 2007 году он прошел в Раду в составе блока "Наша Украина – Народная самооборона", однако уже в 2008 сложил депутатские полномочия.

Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук на досрочных выборах в Верховную раду Украины
8 из 14

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сумел привести свою партию в парламент. Для самого певца это не первые выборы: в 2007 году он прошел в Раду в составе блока "Наша Украина – Народная самооборона", однако уже в 2008 сложил депутатские полномочия.

© REUTERS / Gleb Garanich
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

После этих выборов на Украине прошло "обнуление элит", в том числе ультранационалистических, считают эксперты.

Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
9 из 14

После этих выборов на Украине прошло "обнуление элит", в том числе ультранационалистических, считают эксперты.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Можно констатировать, что что "партия войны" потерпела поражение. Тот весь флер и огромная истерия неонацистская, которая захлестнула Украину, наконец, спала", — отметил глава Агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко.

Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины
10 из 14

"Можно констатировать, что что "партия войны" потерпела поражение. Тот весь флер и огромная истерия неонацистская, которая захлестнула Украину, наконец, спала", — отметил глава Агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Выборы показали, что украинцы ждут качественно новой политики.

Результаты экзит-поллов после парламентских выборов в Киев. 21 июля 2019
11 из 14

Выборы показали, что украинцы ждут качественно новой политики.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© AFP 2019 / Vasily Maximov

Второе место партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука аналитики расценивают как успех. По их мнению, в Раде появляются политики, с которыми можно вести конструктивный диалог.

Лидеры партии Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко и Виктор Медведчук. 21 июля 2019
12 из 14

Второе место партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука аналитики расценивают как успех. По их мнению, в Раде появляются политики, с которыми можно вести конструктивный диалог.

© AFP 2019 / Vasily Maximov
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после оглашения первых результатов exit poll.

Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины
13 из 14

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после оглашения первых результатов exit poll.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Официальные итоги выборов ЦИК обнародует до пятого августа.

Члены Центральной избирательной комиссии Украины во время оглашения промежуточные результаты парламентских выборов. 22 июля 2019 года
14 из 14

Официальные итоги выборов ЦИК обнародует до пятого августа.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
1 из 14

После обработки 65% протоколов лидерство сохраняет партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", у нее 42,56% голосов.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 14

На втором месте с 13,03% идет партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко. Третье место и 8,48% голосов — у "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 14

С четвертым результатом — 8,01% — в парламент проходит "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко. Замыкает пятерку партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,26%).

© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
4 из 14

По предварительным оценкам, президентская партия может получить в новой Раде более 240 мест и самостоятельно сформировать большинство.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 14

Владимир Зеленский добился цели и получил полную власть, отмечают политологи и задаются вопросом: сможет ли президент Украины в полной степени реализовать свои возможности.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 14

Для партии Петра Порошенко выборы в парламент стали провальными, за бывшего главу государства голосовали хуже, чем на президентских выборах.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 14

""Результаты ("Европейской солидарности") Петра Порошенко - это полный крах. Это еще одно доказательство того, что людям не нравится ни сам Порошенко, ни идеи, которые он озвучивает", — считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 14

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сумел привести свою партию в парламент. Для самого певца это не первые выборы: в 2007 году он прошел в Раду в составе блока "Наша Украина – Народная самооборона", однако уже в 2008 сложил депутатские полномочия.

© REUTERS / Gleb Garanich
9 из 14

После этих выборов на Украине прошло "обнуление элит", в том числе ультранационалистических, считают эксперты.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 14

"Можно констатировать, что что "партия войны" потерпела поражение. Тот весь флер и огромная истерия неонацистская, которая захлестнула Украину, наконец, спала", — отметил глава Агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 14

Выборы показали, что украинцы ждут качественно новой политики.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
12 из 14

Второе место партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука аналитики расценивают как успех. По их мнению, в Раде появляются политики, с которыми можно вести конструктивный диалог.

© AFP 2019 / Vasily Maximov
13 из 14

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после оглашения первых результатов exit poll.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
14 из 14

Официальные итоги выборов ЦИК обнародует до пятого августа.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Ситуация на УкраинеСвятослав ВакарчукСоловьев Владимир (журналист)Петр ПорошенкоЮрий БойкоВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоУкраинаВ мире
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