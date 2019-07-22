"Бойся своих желаний": Соловьев прокомментировал итоги выборов в Раду

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал итоги выборов в Верховную раду.

Ранее стало известно, что партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" может получить 247 мест в парламенте, что даст ей однопартийное большинство. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки половины электронных протоколов.

"Зеленский получил почти абсолютную власть на Украине. Чего и хотел. "Бойся своих желаний", - написал Соловьев у себя в Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что первые же дни после победы на выборах станут для новой партии проверкой на прочность.

"Теперь начинаются рабочие будни. Теперь может и расширить люстрационный список , добавив туда всю команду Порошенко, предварительно лишив вновь избранных депутатской неприкосновенности", - отметил Соловьев.

Журналист также назвал перечень задач новой украинской власти. По его словам, Зеленский может завершить громкие коррупционные дела и начать новые, попробовать провести расследование гибели людей на Майдане , в Одессе.

Соловьев заявил, что благодаря большинству в Раде, Зеленский сможет довести до конца дела о громких политических убийствах и попытаться воплотить Минские соглашения.

"Даже может попытаться вернуть Украине субьектность, хотя бы частично", - заключил он.

Он также отметил, что первые же назначения на руководящие посты в правительстве покажут, какие кланы в украинской власти могут чувствовать себя победителями, а кому придется бороться с новой властью.