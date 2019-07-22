"Бойся своих желаний": Соловьев прокомментировал итоги выборов в Раду

После обработки 65% протоколов лидерство сохраняет партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", у нее 42,56% голосов.
После обработки 65% протоколов лидерство сохраняет партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", у нее 42,56% голосов.
На втором месте с 13,03% идет партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко. Третье место и 8,48% голосов — у "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко.
На втором месте с 13,03% идет партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко. Третье место и 8,48% голосов — у "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко.
С четвертым результатом — 8,01% — в парламент проходит "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко. Замыкает пятерку партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,26%).
С четвертым результатом — 8,01% — в парламент проходит "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко. Замыкает пятерку партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,26%).
По предварительным оценкам, президентская партия может получить в новой Раде более 240 мест и самостоятельно сформировать большинство.
По предварительным оценкам, президентская партия может получить в новой Раде более 240 мест и самостоятельно сформировать большинство.
Владимир Зеленский добился цели и получил полную власть, отмечают политологи и задаются вопросом: сможет ли президент Украины в полной степени реализовать свои возможности.
Владимир Зеленский добился цели и получил полную власть, отмечают политологи и задаются вопросом: сможет ли президент Украины в полной степени реализовать свои возможности.
Для партии Петра Порошенко выборы в парламент стали провальными, за бывшего главу государства голосовали хуже, чем на президентских выборах.
Для партии Петра Порошенко выборы в парламент стали провальными, за бывшего главу государства голосовали хуже, чем на президентских выборах.
""Результаты ("Европейской солидарности") Петра Порошенко - это полный крах. Это еще одно доказательство того, что людям не нравится ни сам Порошенко, ни идеи, которые он озвучивает", — считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
""Результаты ("Европейской солидарности") Петра Порошенко - это полный крах. Это еще одно доказательство того, что людям не нравится ни сам Порошенко, ни идеи, которые он озвучивает", — считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сумел привести свою партию в парламент. Для самого певца это не первые выборы: в 2007 году он прошел в Раду в составе блока "Наша Украина – Народная самооборона", однако уже в 2008 сложил депутатские полномочия.
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сумел привести свою партию в парламент. Для самого певца это не первые выборы: в 2007 году он прошел в Раду в составе блока "Наша Украина – Народная самооборона", однако уже в 2008 сложил депутатские полномочия.
После этих выборов на Украине прошло "обнуление элит", в том числе ультранационалистических, считают эксперты.
После этих выборов на Украине прошло "обнуление элит", в том числе ультранационалистических, считают эксперты.
"Можно констатировать, что что "партия войны" потерпела поражение. Тот весь флер и огромная истерия неонацистская, которая захлестнула Украину, наконец, спала", — отметил глава Агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко.
"Можно констатировать, что что "партия войны" потерпела поражение. Тот весь флер и огромная истерия неонацистская, которая захлестнула Украину, наконец, спала", — отметил глава Агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко.
Второе место партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука аналитики расценивают как успех. По их мнению, в Раде появляются политики, с которыми можно вести конструктивный диалог.
Второе место партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука аналитики расценивают как успех. По их мнению, в Раде появляются политики, с которыми можно вести конструктивный диалог.
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после оглашения первых результатов exit poll.
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после оглашения первых результатов exit poll.
После обработки 65% протоколов лидерство сохраняет партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", у нее 42,56% голосов.
На втором месте с 13,03% идет партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко. Третье место и 8,48% голосов — у "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко.
С четвертым результатом — 8,01% — в парламент проходит "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко. Замыкает пятерку партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,26%).
По предварительным оценкам, президентская партия может получить в новой Раде более 240 мест и самостоятельно сформировать большинство.
Владимир Зеленский добился цели и получил полную власть, отмечают политологи и задаются вопросом: сможет ли президент Украины в полной степени реализовать свои возможности.
Для партии Петра Порошенко выборы в парламент стали провальными, за бывшего главу государства голосовали хуже, чем на президентских выборах.
""Результаты ("Европейской солидарности") Петра Порошенко - это полный крах. Это еще одно доказательство того, что людям не нравится ни сам Порошенко, ни идеи, которые он озвучивает", — считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сумел привести свою партию в парламент. Для самого певца это не первые выборы: в 2007 году он прошел в Раду в составе блока "Наша Украина – Народная самооборона", однако уже в 2008 сложил депутатские полномочия.
После этих выборов на Украине прошло "обнуление элит", в том числе ультранационалистических, считают эксперты.
"Можно констатировать, что что "партия войны" потерпела поражение. Тот весь флер и огромная истерия неонацистская, которая захлестнула Украину, наконец, спала", — отметил глава Агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко.
Второе место партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука аналитики расценивают как успех. По их мнению, в Раде появляются политики, с которыми можно вести конструктивный диалог.
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после оглашения первых результатов exit poll.