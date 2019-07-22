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РИА Новости
Война в Сирии

Из Стамбула вышлют сирийских беженцев без регистрации в городе

Вчера, 14:56
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АНКАРА, 22 июл - РИА Новости, Алёна Палажченко. Сирийские беженцы, не имеющие регистрации в провинции Стамбул, должны покинуть ее до 20 августа, говорится в сообщении администрации губернатора провинции в понедельник.
"В нашей провинции официальное разрешение на проживание имеет 522 381 иностранец. Еще 547 479 сирийских граждан находятся здесь как беженцы. В данный момент Стамбул закрыт для оформления регистрации беженцев. Сирийские граждане, не имеющие регистрации в Стамбуле, должны до 20 августа вернуться в провинции, где они зарегистрированы", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что сирийские беженцы, которые не выполнят этого распоряжения, будут принудительно высланы в соответствующие провинции.
Администрация напоминает о необходимости постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие право находиться в провинции Стамбул, "во избежание проблем во время проверок на дорогах и в общественных местах".
В Турцию за последние годы прибыли около 3,6 миллиона беженцев из Сирии. В 10 турецких провинциях построены более 20 палаточных лагерей и контейнерных городков для беженцев. Там есть школы, люди получают необходимую медицинскую помощь, продукты питания. Однако в них проживает лишь пятая часть беженцев, остальные рассредоточились по разным городам страны, что зачастую приводит к конфликтам между беженцами и местными жителями.
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