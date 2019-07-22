Из Стамбула вышлют сирийских беженцев без регистрации в городе

АНКАРА, 22 июл - РИА Новости, Алёна Палажченко. Сирийские беженцы, не имеющие регистрации в провинции Стамбул, должны покинуть ее до 20 августа, говорится в сообщении администрации губернатора провинции в понедельник.

"В нашей провинции официальное разрешение на проживание имеет 522 381 иностранец. Еще 547 479 сирийских граждан находятся здесь как беженцы. В данный момент Стамбул закрыт для оформления регистрации беженцев. Сирийские граждане, не имеющие регистрации в Стамбуле, должны до 20 августа вернуться в провинции, где они зарегистрированы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сирийские беженцы, которые не выполнят этого распоряжения, будут принудительно высланы в соответствующие провинции.

Администрация напоминает о необходимости постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие право находиться в провинции Стамбул, "во избежание проблем во время проверок на дорогах и в общественных местах".