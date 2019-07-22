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РИА Новости
Туризм

В Испании туристу, не заплатившему за ужин в ресторане, грозит тюрьма

Вчера, 15:09
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© Depositphotos / kostmanЗакуска из свежих устриц
Закуска из свежих устриц
© Depositphotos / kostman
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Итальянский турист, не заплативший за роскошный ужин из морепродуктов в ресторане на испанской Форментере (Балеарские острова), может быть приговорен к шести годам тюремного заключения, пишет газета El Mundo.
Как отмечает издание, посетитель из Италии сразу привлек к себе внимание официантов, поскольку во время ужина, длившегося несколько часов, заказывал одно дорогое блюдо за другим: устрицы, пасту с омарами, морепродукты во фритюре и несколько бутылок вина.
Общий счет составил более 400 евро, однако турист объявил себя полностью неплатежеспособным. После недолгих разбирательств персонал заведения передал клиента в руки патруля Гражданской гвардии. "Он думал, что ему позволят уйти, чтобы избежать скандала, но он ошибся с заведением", - заявил местный мировой судья и ресторатор Жуан Йерн.
Согласно новой редакции испанского уголовного кодекса, незначительным правонарушением признается мошенничество, ущерб от которого не превысил 400 евро. За такой проступок может грозить от одного до трех месяцев тюрьмы. Но поскольку стоимость ужина оказалась больше, туристу могло грозить от полугода до трех лет лишения свободы. По мнению Йерна, нарушитель просто не рассчитал общую стоимость и заказал лишнюю порцию.
После того, как суд удостоверил неплатежеспособность задержанного, он был освобожден из-под стражи, но обвинения ему все же были предъявлены.
Следствие установило, что речь идет о неплательщике-рецидивисте, который уже несколько раз ужинал за счет заведений. Это позволяет рассматривать его случай как мошенничество с отягчающими обстоятельствами. За такое преступление ему грозит до шести лет тюрьмы.
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