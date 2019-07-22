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РИА Новости

Медведев назвал увеличение экспорта сельхозпродукции важным направлением

Вчера, 14:53
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время ознакомления с ходом работ по уборке зерновых культур в Курской области. 22 июля 2019
Дмитрий Медведев во время ознакомления с ходом работ по уборке зерновых культур в Курской области. 22 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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СЕЛО ЛИНЕЦ (Курская область), 22 июл - РИА Новости. Российский агропромышленный комплекс растет быстрыми темпами, в целом по стране решены вопросы продовольственной безопасности, а сельхозпроизводители из РФ не только могут, но и хотят выходить на зарубежные рынки, заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.
"Сегодня акцентируем внимание на увеличении экспорта продукции сельского хозяйства. Очень важное направление, потому что агропромышленный комплекс растет быстрыми темпами. Это видно, что называется, невооруженным взглядом, прямо здесь - достаточно в окно выглянуть - в Курской области", - заявил Медведев на совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции, которое проводится на базе Курского мясоперерабатывающего завода.
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Премьер уточнил, что в этом регионе АПК очень неплохо развит - есть большое производство зерновых и кормов, производство и переработка молока и мяса.
"В целом по стране решены задачи продовольственной безопасности", - подчеркнул глава кабмина.
Он отметил, что многие задачи стояли очень остро, когда эта работа только начиналась - в 2006-2007 годах, с появлением первого национального проекта в этой сфере.
"А сейчас у нас самый широкий выбор продуктов российского производства, и наши сельхозпроизводители не только могут, но и хотят выходить на иностранные рынки. Это вполне объяснимо", - сказал Медведев.
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