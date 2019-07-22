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РИА Новости

Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Европы

Вчера, 14:55
79037
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Европы.

"У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил", — цитирует его Sputnik Беларусь.

На встрече с главой представительства Евросоюза в республике Андреа Викторином белорусский лидер призвал Брюссель поспособствовать стабилизации украинского кризиса.
По мнению Лукашенко, ЕС несет ответственность перед Киевом, который выбрал европейский путь развития, а не ориентацию на Белоруссию, Россию и ЕАЭС.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время посещения сельскохозяйственного производственного кооператива Октябрь-Гродно Гродненского района
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"Представьте, я беру и ухожу". Как Лукашенко 25 лет правит Белоруссией
"ЕС сказал "а", должен сказать "б", если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу", — заявил президент.
При этом Лукашенко отметил, что прошедшие президентские и парламентские выборы на Украине разрешили вопрос, связанный с властью в стране.
В апреле Владимир Зеленский стал президентом Украины, свои голоса ему отдали более 73% избирателей. В воскресенье в стране прошли внеочередные выборы в парламент. Согласно последним данным онлайн-табло ЦИК, партия Зеленского "Слуга народа" после обработки половины протоколов набирает около 43 процентов голосов.
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Популярные комментарии
Как бы Белоруссия не разделила судьбу с Украиной, много на то опасений...
22 июля, 15:36
dkul71
49206017
А по-моему наоборот заслуживает . Он всегда свою власть выбирает ,продает ей свои голоса ,или просто тупо верит на слово .
22 июля, 15:20
Данил Некипелов
5120102
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