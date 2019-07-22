МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Европы.
"У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил", — цитирует его Sputnik Беларусь.
На встрече с главой представительства Евросоюза в республике Андреа Викторином белорусский лидер призвал Брюссель поспособствовать стабилизации украинского кризиса.
По мнению Лукашенко, ЕС несет ответственность перед Киевом, который выбрал европейский путь развития, а не ориентацию на Белоруссию, Россию и ЕАЭС.
"ЕС сказал "а", должен сказать "б", если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу", — заявил президент.
При этом Лукашенко отметил, что прошедшие президентские и парламентские выборы на Украине разрешили вопрос, связанный с властью в стране.
В апреле Владимир Зеленский стал президентом Украины, свои голоса ему отдали более 73% избирателей. В воскресенье в стране прошли внеочередные выборы в парламент. Согласно последним данным онлайн-табло ЦИК, партия Зеленского "Слуга народа" после обработки половины протоколов набирает около 43 процентов голосов.