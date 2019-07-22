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РИА Новости

Медведев похвалил ассортимент Курского мясоперерабатывающего завода

Вчера, 14:51
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра готовой продукции ООО "Курский мясоперерабатывающий комбинат". 22 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра готовой продукции ООО Курский мясоперерабатывающий комбинат. 22 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра готовой продукции ООО "Курский мясоперерабатывающий комбинат". 22 июля 2019
СЕЛО ЛИНЕЦ (Курская обл.), 22 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ознакомился с этапами производства продукции на Курском мясоперерабатывающем заводе и похвалил широкий ассортимент продукции.
Премьер посетил производство в понедельник в рамках рабочей поездки в Курскую область, где он проведёт совещание о стимулировании экспорта сельскохозяйственной продукции.
Главе кабмина на предприятии рассказали об этапах производства, провели по цеху обвалки мяса и цеху производства и упаковки полуфабрикатов, который работает круглосуточно.
Ему показали и автоматизированный динамический склад, через который за сутки проходит порядка 130 тонн продукции. Перемещением продукции здесь полностью управляет компьютерная система - роботы принимают продукцию из цеха обвалки и по заказу работников цеха полуфабрикатов выдают нужный объём.
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Премьеру на заводе продемонстрировали также образцы готовой продукции. Медведев похвалил представленный широкий ассортимент: "Неплохо".
Курский мясоперерабатывающий завод производит мясную продукцию и мясные полуфабрикаты под торговыми марками "Ближние горки" и "Дмитрогорский продукт". В информационных материалах к визиту Медведева указано, что завод является инновационным высокотехнологичным предприятием, используемые здесь оборудование и технологии мясопереработки применяются только на двух комплексах Европы - в Швейцарии и Германии.
Производственная мощность этого предприятия составляет 185 тысяч тонн мяса и мясопродуктов в год, в том числе 18 тысяч тонн полуфабрикатов. Ассортимент при этом включает свыше 100 наименований, произведённая здесь продукция реализуется в 33 регионах страны.
Этот мясоперерабатывающий завод, как отмечено в справочных материалах, является кроме того активным экспортером продукции в страны Таможенного союза, в частности, Белоруссию, а также в страны восточного региона, например, во Вьетнам и Гонконг.
Наиболее трудоемкие и опасные операции, промежуточные склады хранения и размещения - подачи сырья полностью роботизированы, указано в материалах к визиту. Сейчас на предприятии работают более 2,1 тысячи человек.
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