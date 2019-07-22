Медведев похвалил ассортимент Курского мясоперерабатывающего завода

СЕЛО ЛИНЕЦ (Курская обл.), 22 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ознакомился с этапами производства продукции на Курском мясоперерабатывающем заводе и похвалил широкий ассортимент продукции.

Премьер посетил производство в понедельник в рамках рабочей поездки в Курскую область, где он проведёт совещание о стимулировании экспорта сельскохозяйственной продукции.

Главе кабмина на предприятии рассказали об этапах производства, провели по цеху обвалки мяса и цеху производства и упаковки полуфабрикатов, который работает круглосуточно.

Ему показали и автоматизированный динамический склад, через который за сутки проходит порядка 130 тонн продукции. Перемещением продукции здесь полностью управляет компьютерная система - роботы принимают продукцию из цеха обвалки и по заказу работников цеха полуфабрикатов выдают нужный объём.

Премьеру на заводе продемонстрировали также образцы готовой продукции. Медведев похвалил представленный широкий ассортимент: "Неплохо".

Курский мясоперерабатывающий завод производит мясную продукцию и мясные полуфабрикаты под торговыми марками "Ближние горки" и "Дмитрогорский продукт". В информационных материалах к визиту Медведева указано, что завод является инновационным высокотехнологичным предприятием, используемые здесь оборудование и технологии мясопереработки применяются только на двух комплексах Европы - в Швейцарии и Германии.

Производственная мощность этого предприятия составляет 185 тысяч тонн мяса и мясопродуктов в год, в том числе 18 тысяч тонн полуфабрикатов. Ассортимент при этом включает свыше 100 наименований, произведённая здесь продукция реализуется в 33 регионах страны.

Этот мясоперерабатывающий завод, как отмечено в справочных материалах, является кроме того активным экспортером продукции в страны Таможенного союза, в частности, Белоруссию, а также в страны восточного региона, например, во Вьетнам и Гонконг.