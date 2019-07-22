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РИА Новости

Студентка, которую судили за мемы, получит сто тысяч рублей компенсации

Вчера, 14:49
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк Обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в социальной сети "Вконтакте" Мария Мотузная на заседании Индустриального районного суда Барнаула. 15 августа 2018
Обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в социальной сети Вконтакте Мария Мотузная на заседании Индустриального районного суда Барнаула. 15 августа 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 22 июл - РИА Новости. Центральный районный суд Барнаула в понедельник принял решение о взыскании 100 тысяч рублей с Минфина России в пользу Марии Мотузной, которую обвиняли в экстремизме из-за картинок в социальной сети "ВКонтакте", сообщил РИА Новости адвокат девушки Алексей Бушмаков.
"Иск о компенсации морального вреда на миллион рублей Мотузная подала в мае. Центральный районный суд частично удовлетворил наши требования и принял решение о взыскании в пользу Мотузной 100 тысяч рублей", - сказал Бушмаков.
Мотузная несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, заинтересовавшие правоохранителей. Были возбуждены два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Девушке грозило до пяти лет лишения свободы.
Судебный процесс начался в Барнауле в августе 2018 года, на первом заседании Мотузная отказалась от ранее данных признательных показаний. В октябре суд вернул ее дело на доследование прокурору, Мотузная уехала из России и все это время проживала за границей, но несколько дней назад вернулась в Санкт-Петербург.
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Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала 2018 года были заведены сотни уголовных дел по экстремизму в интернете. Дело Марии Мотузной стало одним из самых известных.
Впоследствии президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, частично декриминализующий статью об экстремизме. Он принят Госдумой и одобрен Совфедом. Закон предполагает, что следователям нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Нарушителя сначала нужно будет привлечь к административной ответственности, а уголовное дело можно будет открывать только в случае рецидива.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 17 января 2018
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Обсудить 3
РоссияБарнаулПроисшествия
Популярные комментарии
Дело настолько известное,что я впервые слышу о нём))).
22 июля, 14:51
Коля Пивоваров
2140018
o_O ??? за принятие таких законов - сажать надо.
22 июля, 16:52
Aero Ri
1130003
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