Студентка, которую судили за мемы, получит сто тысяч рублей компенсации

Обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в социальной сети "Вконтакте" Мария Мотузная на заседании Индустриального районного суда Барнаула. 15 августа 2018

БАРНАУЛ, 22 июл - РИА Новости. Центральный районный суд Барнаула в понедельник принял решение о взыскании 100 тысяч рублей с Минфина России в пользу Марии Мотузной, которую обвиняли в экстремизме из-за картинок в социальной сети "ВКонтакте", сообщил РИА Новости адвокат девушки Алексей Бушмаков.

"Иск о компенсации морального вреда на миллион рублей Мотузная подала в мае. Центральный районный суд частично удовлетворил наши требования и принял решение о взыскании в пользу Мотузной 100 тысяч рублей", - сказал Бушмаков.

Мотузная несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, заинтересовавшие правоохранителей. Были возбуждены два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Девушке грозило до пяти лет лишения свободы.

Судебный процесс начался в Барнауле в августе 2018 года, на первом заседании Мотузная отказалась от ранее данных признательных показаний. В октябре суд вернул ее дело на доследование прокурору, Мотузная уехала из России и все это время проживала за границей, но несколько дней назад вернулась в Санкт-Петербург.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала 2018 года были заведены сотни уголовных дел по экстремизму в интернете. Дело Марии Мотузной стало одним из самых известных.