Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T14:51Z
https://ria.ru/20190722/1556766559.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155676/69/1556766990_0:82:1296:811_1036x0_80_0_0_e12fef9d3c7303184a0d71734ffd69f6.jpg
РИА Новости

Ученые из МГУ создали нейроинтерфейс для тренировок киберспортсменов

Вчера, 14:51
5542
© Фото : МГУНиколай Сыров, аспирант МГУ и один из разработчиков платформы e-Boi, тестирует платформу на себе
Николай Сыров, аспирант МГУ и один из разработчиков платформы e-Boi, тестирует платформу на себе
© Фото : МГУ
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Российские нейрофизиологи создали интерфейс мозг-компьютер, который поможет любителям компьютерных игр улучшать реакцию и лучше проявлять себя во время соревнований. Этой разработкой уже заинтересовались киберспортивные клубы, сообщила пресс-служба университета.

"Применять такой метод могут не только здоровые люди, желающие улучшить некоторые свои навыки. Тренировка двигательных функций с помощью интерфейса мозг-компьютер может быть столь же привлекательной и для пациентов, перенесших инсульт или нейротравму", — рассказывает Лев Яковлев, аспирант биологического факультета МГУ.

В последние 10 лет нейрофизиологам удалось совершить настоящий прорыв в области создания нейроинтерфейсов – набора микрочипов, особых электродов и компьютерных программ, позволяющих подключать к мозгу человека и животных киберконечности, искусственные глаза и даже те органы чувств, аналогов которых нет в природе – тепловизоры и рентгеновизоры.
К примеру, в марте 2013 года бразильские и американские ученые смогли объединить мозг двух крыс, живущих в тысячах километров друг от друга, в своеобразную "локальную сеть", или, как назвали эту конструкцию сами ученые, "органический компьютер", и научить их обмениваться информацией.
Крыса-киборг с нейропротезом Neuralink
17 июля, 17:38
Новый стартап Маска создал технологии для массового производства "киборгов"
Позже они создали аналогичный "коллективный разум", объединив мозг трех обезьян, а два года назад другие исследователи смогли заменить поврежденную часть гиппокампа, центра памяти в мозге мышей, и избавить их от "синдрома сурка". Недавно российские и американские ученые создали нейроинтерфейсы, стимулирующие память и снимающие усталость.
Яковлев и несколько других аспирантов биофака МГУ, работающих под началом Александра Каплана, известного российского нейрофизиолога, создали еще одну похожую систему, которую они назвали E-Boi.
Она не улучшает работу мозга сама по себе, но позволяет любому человеку улучшить скорость своей реакции, подстраивая специальный тренажер под индивидуальные особенности работы его нервной системы.
По своей сути, она напоминает AimBooster, известную программу для тренировки координации движений и точности работы мышкой, которую используют многие киберспортсмены, играющие в различные сетевые шутеры.
© Фото : МГУНиколай Сыров, аспирант МГУ и один из разработчиков платформы e-Boi, тестирует платформу на себе
Николай Сыров, аспирант МГУ и один из разработчиков платформы e-Boi, тестирует платформу на себе
© Фото : МГУ
Николай Сыров, аспирант МГУ и один из разработчиков платформы e-Boi, тестирует платформу на себе
В отличие от классической версии этого тренажера, E-Boi не просто отслеживает движения и клики мышкой, но и одновременно наблюдает за активностью коры игроков при помощи электроэнцефалографа. Программа отслеживает то, как меняется активность нервных клеток в центре движения мозга, и подстраивает свою работу под каждого спортсмена.
На втором этапе тренировок киберспортсмен должен не трогать мышку, а представлять, как он это делает, не совершая при этом никаких движений. В это время в мозге происходит улучшение связи между нейронами коры и двигательными нейронами. После окончания "мысленной" тренировки исследователи вновь замеряют показатели киберспортсмена в приложении.
Сейчас нейрофизиологи оптимизируют работу этой системы, а также вместе с школьниками из образовательного центра "Сириус" создают новые варианты задач для тренировки скорости реакции и других навыков, а также приложения для мобильных устройств. В ближайшем будущем команда проекта планирует выпускать собственное оборудования и еще более плотно работать с отечественными командами киберспортсменов.
Бразильский доброволец учиться ходить при помощи стимулятора спинного мозга и системы чтения мыслей
20 мая, 11:25
Ученые считали мысли паралитиков и вернули им способность ходить
2402102
Обсудить 1
КиберспортОбразовательный центр "Сириус"нейрофизиологияОткрытия - РИА НаукаМГУ имени М. В. ЛомоносоваРИА Наука
Рекомендуем
Обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в социальной сети Вконтакте Мария Мотузная на заседании Индустриального районного суда Барнаула. 15 августа 2018
Студентка, которую судили за мемы, получит сто тысяч рублей компенсации
РИА
Новости
Регина Парпиева
Взявшая интервью у Путина девушка выиграла 5 медалей Спартакиады инвалидов
Машиниста, подвезшего попутчика в кабине до Москвы, отстранили от работы
В России ужесточат правила провоза багажа
Лента
новостей
Прямая трансляция запуска второй лунной миссии Индии Чандраян-2. 22 июля 2019
Индия запустила к Луне космическую станцию с луноходом
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
В Севастополе ушел в отставку чиновник, курирующий ФЦП развития региона
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
После запуска "Союза" американцы обнаружили в космосе неизвестный объект
На Кубани возбудили дело против мужчины, посадившего сына на цепь в сарае
Таможенный контроль в аэропорту
Россельхознадзор опроверг сообщения об ужесточении правил провоза багажа
Таможенный пост в аэропорту
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов, овощей и цветов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Украину "общей бедой" Европы
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Metallica спела "Группу крови" в Лужниках
Паспорта граждан ДНР и РФ
В России ответили на угрозы Украины из-за выдачи паспортов жителям Донбасса
Запуск спутник связи Ямал-601 в космодрома Байконур
Самый мощный российский спутник связи ввели в эксплуатацию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29Синоптики обещают новые ливни в Приморье, где прошел шторм "Данас"
10:29"Спектр-РГ" скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
10:27Приглашенного в Израиль саудовского блогера оплевали местные арабы
10:27В Калининградской области женщина подала в суд из-за пропавшей могилы брата
10:25Дело о пожаре в лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК
10:25Россиянам напомнили, сколько овощей и фруктов надо есть каждый день
10:20Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
10:17В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек
10:17Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
Лента новостейМолния