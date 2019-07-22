Ученые из МГУ создали нейроинтерфейс для тренировок киберспортсменов

Николай Сыров, аспирант МГУ и один из разработчиков платформы e-Boi, тестирует платформу на себе

© Фото : МГУ Николай Сыров, аспирант МГУ и один из разработчиков платформы e-Boi, тестирует платформу на себе

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Российские нейрофизиологи создали интерфейс мозг-компьютер, который поможет любителям компьютерных игр улучшать реакцию и лучше проявлять себя во время соревнований. Этой разработкой уже заинтересовались киберспортивные клубы, сообщила пресс-служба университета.

"Применять такой метод могут не только здоровые люди, желающие улучшить некоторые свои навыки. Тренировка двигательных функций с помощью интерфейса мозг-компьютер может быть столь же привлекательной и для пациентов, перенесших инсульт или нейротравму", — рассказывает Лев Яковлев, аспирант биологического факультета МГУ.

В последние 10 лет нейрофизиологам удалось совершить настоящий прорыв в области создания нейроинтерфейсов – набора микрочипов, особых электродов и компьютерных программ, позволяющих подключать к мозгу человека и животных киберконечности, искусственные глаза и даже те органы чувств, аналогов которых нет в природе – тепловизоры и рентгеновизоры.

К примеру, в марте 2013 года бразильские и американские ученые смогли объединить мозг двух крыс, живущих в тысячах километров друг от друга, в своеобразную "локальную сеть", или, как назвали эту конструкцию сами ученые, "органический компьютер", и научить их обмениваться информацией.

Позже они создали аналогичный "коллективный разум", объединив мозг трех обезьян, а два года назад другие исследователи смогли заменить поврежденную часть гиппокампа, центра памяти в мозге мышей, и избавить их от "синдрома сурка". Недавно российские и американские ученые создали нейроинтерфейсы, стимулирующие память и снимающие усталость.

Яковлев и несколько других аспирантов биофака МГУ, работающих под началом Александра Каплана, известного российского нейрофизиолога, создали еще одну похожую систему, которую они назвали E-Boi.

Она не улучшает работу мозга сама по себе, но позволяет любому человеку улучшить скорость своей реакции, подстраивая специальный тренажер под индивидуальные особенности работы его нервной системы.

По своей сути, она напоминает AimBooster, известную программу для тренировки координации движений и точности работы мышкой, которую используют многие киберспортсмены, играющие в различные сетевые шутеры.

© Фото : МГУ Николай Сыров, аспирант МГУ и один из разработчиков платформы e-Boi, тестирует платформу на себе © Фото : МГУ Николай Сыров, аспирант МГУ и один из разработчиков платформы e-Boi, тестирует платформу на себе

В отличие от классической версии этого тренажера, E-Boi не просто отслеживает движения и клики мышкой, но и одновременно наблюдает за активностью коры игроков при помощи электроэнцефалографа. Программа отслеживает то, как меняется активность нервных клеток в центре движения мозга, и подстраивает свою работу под каждого спортсмена.

На втором этапе тренировок киберспортсмен должен не трогать мышку, а представлять, как он это делает, не совершая при этом никаких движений. В это время в мозге происходит улучшение связи между нейронами коры и двигательными нейронами. После окончания "мысленной" тренировки исследователи вновь замеряют показатели киберспортсмена в приложении.