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РИА Новости

Двое россиян получили условный срок за разглашение гостайны

Вчера, 14:46
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Мосгорсуд назначил условный срок помощнику начальника штаба одной из российских воинских частей за разглашение гостайны, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать виновным Алексея Кондратьева 1992 года рождения и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно... Признать Анну Асееву виновной и назначить ей наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей", — сказал судья.
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Кондратьев из Сергиева Посада, будучи помощником начштаба части 51087, разгласил гостайну, а уроженка Воронежской области Асеева была его пособником. Оба признали вину в полном объеме, их дело слушалось в особом порядке.
Как удалось выяснить РИА Новости, оба молодых людей были сокурсниками. Кондратьев позвонил девушке и попросил передать информацию, что закончилось уголовным делом. Из-за грифа "совершенно секретно" оно слушалось в закрытом режиме, публично оглашалась только резолютивная часть.
Кондратьев осужден по части 1 статьи 283 УК РФ ("разглашение государственной тайны"), которая предполагает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. Асеева - также по части 5 статьи 33 УК ("пособничество").
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